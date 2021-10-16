COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

曾印表機上偷情、發生25次關係　最美小三新挑戰全裸連結

▲韓韶禧戲路尺度越來越開，在新作《以吾之名》中有全裸的橋段。（圖／Netflix）
▲韓韶禧戲路尺度越來越開，在新作《以吾之名》中有全裸的橋段。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-16 12:37:59

韓星韓韶禧去年在《夫婦的世界》中搶人老公，跟朴海俊於印表機上偷情，她因此獲封「最美小三」，也因為演第三者星途大開，今年終於當上女主角，在主演的《無法抗拒的他》中跟宋江有高達25場的床戲，未交往就上床掀起討論；於15日的新作《以吾之名》裡，跟安普賢再上演火辣橋段，這次韓韶禧尺度更開，全裸上陣，好身材若隱若現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲韓素希在《夫婦》中飾演最美小三呂多景。（圖／JTBC）
▲韓韶禧在《夫婦的世界》中飾演最美小三呂多景。（圖／JTBC）
▲韓韶禧在《夫婦的世界》中，與朴海俊曾有「印表機之歡」。（圖／愛奇藝國際站）
▲韓韶禧在《夫婦的世界》中，與朴海俊曾有「印表機之歡」。（圖／愛奇藝國際站）
韓韶禧在《夫婦的世界》中不顧朴海俊是有婦之夫，硬要跟金喜愛搶男人，多次與朴海俊發生關係，其中一場在男方工作室的「印表機之歡」讓人印象深刻。她甚至否認是小三，堅持不被愛的才是第三者，不要臉的行為氣死觀眾，但她也因此爆紅，獲封「最美小三」，知名度大開。

▲劇中，韓韶禧（左）夢到跟宋江發生關係。（圖／翻攝Netflix）
▲韓韶禧（左）在《無法抗拒的他》中，跟宋江發生超過25次的連結。（圖／翻攝Netflix）
韓韶禧成名後，今年終於當上女主角，跟新一代男神宋江主演《無法抗拒的他》，但她這次沒有在《夫婦》中的霸氣，見到喜歡的人就退縮，甚至還沒跟對方交往，就先同居、發生長達25次的性關係，懦弱行為讓女性觀眾看不下去。

她一連端出代表作《夫婦的世界》、《無法抗拒的他》後，2021下半年搭檔《梨泰院Class》安普賢出演《以吾之名》，韓韶禧劇中要飾演為父報仇的智友，因此褪去過往嬌柔形象，變身女打仔對抗惡勢力。韓韶禧除了精彩的武打片段，也有少許愛情戲，跟安普賢上演人與人的連結，但她這次尺度更開，全身脫光上陣，敬業態度讓人讚嘆。《以吾之名》全8集已在Netflix上架。

▲韓韶禧（右）在《以吾之名》裡，全裸與安普賢上演床戲。（圖／Netflix）
▲韓韶禧（右）在《以吾之名》裡，全裸與安普賢上演床戲。（圖／Netflix）
▲韓韶禧新作展現女性的堅強幹練。（圖／Netflix）
▲韓韶禧新作展現女性的堅強幹練。（圖／Netflix）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀