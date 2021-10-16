曾印表機上偷情、發生25次關係 最美小三新挑戰全裸連結
韓星韓韶禧去年在《夫婦的世界》中搶人老公，跟朴海俊於印表機上偷情，她因此獲封「最美小三」，也因為演第三者星途大開，今年終於當上女主角，在主演的《無法抗拒的他》中跟宋江有高達25場的床戲，未交往就上床掀起討論；於15日的新作《以吾之名》裡，跟安普賢再上演火辣橋段，這次韓韶禧尺度更開，全裸上陣，好身材若隱若現。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-16 12:37:59
韓韶禧在《夫婦的世界》中不顧朴海俊是有婦之夫，硬要跟金喜愛搶男人，多次與朴海俊發生關係，其中一場在男方工作室的「印表機之歡」讓人印象深刻。她甚至否認是小三，堅持不被愛的才是第三者，不要臉的行為氣死觀眾，但她也因此爆紅，獲封「最美小三」，知名度大開。
韓韶禧成名後，今年終於當上女主角，跟新一代男神宋江主演《無法抗拒的他》，但她這次沒有在《夫婦》中的霸氣，見到喜歡的人就退縮，甚至還沒跟對方交往，就先同居、發生長達25次的性關係，懦弱行為讓女性觀眾看不下去。
她一連端出代表作《夫婦的世界》、《無法抗拒的他》後，2021下半年搭檔《梨泰院Class》安普賢出演《以吾之名》，韓韶禧劇中要飾演為父報仇的智友，因此褪去過往嬌柔形象，變身女打仔對抗惡勢力。韓韶禧除了精彩的武打片段，也有少許愛情戲，跟安普賢上演人與人的連結，但她這次尺度更開，全身脫光上陣，敬業態度讓人讚嘆。《以吾之名》全8集已在Netflix上架。