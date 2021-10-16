城中城大火奪46命　陳其邁：不排除強制拆掉城中城

高雄市城中城大樓大火釀災奪走46條人命，市長陳其邁除要求各局處開會，全力協助受災民眾。陳其邁今(16)日也透露，城中城大樓以整體公共安全做最優先考量，以專案處理，不排除強制拆除。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-16 14:59:23
高雄市鹽埕區城中城大樓於14日凌晨發生大火奪走46條人命，市長陳其邁為阻止類似危害之發生以維護確保市民生命財產之安全，有即時針對高雄市34處高風險大樓進行消防、公安檢查之必要，特別要求消防局、工務局、警察局、都市發展局、消防設備師（士）公會、建築師公會聯合組成專案小組，並制定專案檢查實施計畫，每天分6組，針對大樓消防安全設備、防火避難設施、逃生通道、安全梯阻塞、結構安全等進行全面檢查。
陳其邁並指派副秘書長王啓川、郭添貴親自帶隊檢查，也將要求大樓相關人員重視住民的生命財產安全，立即成立管理委員會，並強化各項管理機制，保障市民居住安全及避免災害發生。
陳其邁表示，市府已要求三個技師公會進行鑑定報告，包含未來使用、是否涉及管理不善、建物安全，如果沒改善計畫，會專案處理城中城大樓。陳其邁也指出，工務局和建管消防單位，就整體公共安全做最優先考量，不排除強制拆除。
陳其邁也重申，將全面體檢高雄市幾棟大樓，三十年以上大樓有34座，昨天檢查12座，發現老舊大樓有些公安和消防危險因子亟需改善，他已經下令就危險因子立即處理，如阻礙逃生通道。