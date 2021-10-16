NBA／意外！勇士被爆一口氣裁掉4將 開季第15人會是誰？
這樣的結果讓人有些意外，根據知名記者Shams Charania報導，金州勇士將會一口氣裁掉包括防守悍將Avery Bradley在內的4名球員，開季球員名單的第15人暫時懸缺。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-16 13:45:40｜2021-10-16 13:48:10
有豐富球場經驗的Bradley，過去靠著防守外線的能力闖蕩江湖，外線投射也有一定能力，是理想的「3D」型球員。但他深受這一波疫情的影響，為了家人健康安全考量，已經很久沒有打球了，狀態也下滑了不少。
此前不斷有媒體在報導中指出，Bradley幾乎已經鎖定勇士開季球員15人名單中的最後一個位置。只是沒想到最終結果峰迴路轉，Charania在推特上爆料勇士正打算將他給裁掉。
Gary Payton II由於手術開季起步較晚，會在此時選擇做出如此決定，勇士肯定是認為Bradley完全不符合戰力需求，才可能在沒有更好替代人選的情況下放棄後者，也說明他的發揮並不如球隊預期。
另外，根據此前報導，勇士還一舉裁掉了Gary Payton II、 Mychal Mulder和Jordan Bell等人，主帥Steve Kerr表示將會暫時保留開季球員名單的最後一個名額。