河濱跑步健走可望脫口罩？指揮中心：下周二進一步討論
目前國內疫苗覆蓋率破6成，大家關注10月18日二級警戒到期後，是否還會針對相關活動進行鬆綁。為此，指揮中心今（16）日表示，是否放寬都持續會做滾動式檢討，預計下周二還會進行相關討論，預估將針對幾項戶外活動做檢討放寬。
記者許家禎/台北報導
2021-10-16 15:08:26｜2021-10-16 15:09:59
10月18日二級警戒到期，外界關注疫苗覆蓋率破6成的同時，是否還有些活動可能放寬。像是河濱公園跑步、健走等？為此，指揮中心回應，放寬與否都會做滾動式檢討，目前戶外不用戴口罩的地方還是農林漁牧作業的空曠地方，以及山林與海濱，目前湖邊、溪邊活動，都還是要戴口罩。
但指揮中心也強調，下周二會針對戶外活動進行檢討，可能進一步再針對幾項戶外活動放寬規定，到時候還會再向大家公布。
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