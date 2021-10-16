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河濱跑步健走可望脫口罩？指揮中心：下周二進一步討論

▲河濱跑步健走可望脫口罩？指揮中心16日表示，下周二（10月19日）將進一步討論幾項戶外活動放寬。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
▲河濱跑步健走可望脫口罩？指揮中心16日表示，下周二（10月19日）將進一步討論幾項戶外活動放寬。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-10-16 15:08:26｜2021-10-16 15:09:59

目前國內疫苗覆蓋率破6成，大家關注10月18日二級警戒到期後，是否還會針對相關活動進行鬆綁。為此，指揮中心今（16）日表示，是否放寬都持續會做滾動式檢討，預計下周二還會進行相關討論，預估將針對幾項戶外活動做檢討放寬。

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10月18日二級警戒到期，外界關注疫苗覆蓋率破6成的同時，是否還有些活動可能放寬。像是河濱公園跑步、健走等？為此，指揮中心回應，放寬與否都會做滾動式檢討，目前戶外不用戴口罩的地方還是農林漁牧作業的空曠地方，以及山林與海濱，目前湖邊、溪邊活動，都還是要戴口罩。

但指揮中心也強調，下周二會針對戶外活動進行檢討，可能進一步再針對幾項戶外活動放寬規定，到時候還會再向大家公布。

▲國內本土感染爆發，累計至今（16）日確診共有14584例。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土感染爆發，累計至今（16）日確診共有14584例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心10月16日說明最新疫報。新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心10月16日說明最新疫報。新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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