獨／龍K之亂後亮相！博恩瞥見老K彈簧床：一滴淚流下來

脫口秀圈龍K之亂宣告落幕，甫升格當爸爸的博恩，今（16）日出席飲料店的一日店長快閃活動，受到熱烈歡迎，看到眾多粉絲力挺，他開心之餘不忘講搞笑段子，打趣說：「我剛坐車經過一家老K牌彈簧床，我一滴淚馬上掉下來！」逗得粉絲哈哈大笑。

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▲博恩擔任飲料店一日店長，粉絲紛紛祝福他當上爸爸。（圖／記者林調遜攝）

博恩自月初發布道歉影片後，一直神隱未亮相，國慶日才秀出兒子照片，透露當爸的好消息，這陣子蠟燭兩頭燒，他向粉絲吐露心聲，上禮拜過得滿辛苦的，「我最近一邊處理小孩子出生，一邊還要處理龍龍的事，一邊不停哭鬧要安撫（暗指龍龍），一邊還要照顧嬰兒」，有粉絲大喊「龍龍也是嬰兒！」博恩立刻說，「大家不要錄影喔，等一下被告，又被錄影存證，5個月後又上媒體！」





他向粉絲推薦甫上架的脫口秀單元「狗屎寫手」，也透露邀請大根只是前哨站，未來「炎上」節目來賓會鎖定羅志祥！被問沒有話想對龍龍說，博恩機警反應：「沒有，完全沒有，不要挖洞給我跳！」至於是否讓演員老K重回薩泰爾娛樂？他語帶保留說：「不知道耶，再看看喔！」





博恩和粉絲互動熱絡，他透露升格人父真的很辛苦，每4個小時餵奶1小時，每天都是按表操課，出席活動後還要趕回月子中心陪老婆，粉絲祝他父親節快樂，「我不知道會不會快樂耶，有喜劇演員跟我說，以前很欣賞我，就是因為不生小孩，現在恭喜這句話有點說不出口」，心情頗為複雜。





▲博恩親切與粉絲互動，簽名合照來者不拒。（圖／記者林調遜攝）

眾人關切新生兒名字，他坦言收到一堆奇怪建議，「曾的假的」、「曾意外」、「曾高墊」，又突發奇想要惡搞小孩，說要讓兒子跟自己同名，未來整型成同一模樣，讓孩子以後長大被問是否在賣飛機杯？互動對話百無禁忌。粉絲問是否讓兒子曝光，也當個小小的YouTube頻道主，博恩則妙答說：「不會，我又不是蔡阿嘎！」



