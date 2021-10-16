赴台中挺陳柏惟　陳亭妃：若罷免成功怎讓人相信公平正義

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陳亭妃說，說真的，她真的非常欣賞，也十分心疼陳柏惟。自認識陳柏惟以來，他就是一個有想法、有理想、有作為又有勇氣的台灣少年家。縱使2018年韓流席捲全台，誰講韓國瑜一句不是，誰就準備被韓粉出征的時候，陳柏惟依舊勇敢站在最前線，帶領大家在逆勢之中，揭穿韓國瑜華而不實的假面具。
陳亭妃說，大家都知道，台中海線向來被特定家族所把持住，縱使再優秀的候選人，都很難與後勤資源充沛的地方派系相抗衡。在大家一片不看好之下，陳柏惟單槍匹馬地帶著理想來到了台中海線，並靠著他對台灣的熱愛、對鄉土及鄉親們的真誠，跌破眾人眼鏡般的打破地方派系牢不可破的高牆。
陳亭妃說，在最講究背景、靠山的地方政治環境，竟然被一位帶著熱情及理想來到海線的少年家給打破，這是一件多麼不可思議的事。因為這代表著，縱使在資源有限的情況下，年輕世代也能憑著自身的實力與努力，衝破社會階級的枷鎖。陳柏惟憑藉著自身的勇氣，渲染了許多青壯年朋友，讓這些台灣未來的主人翁相信，只要有夢想、有勇氣，敢跨出去，你就有機會能夠成功。
陳亭妃說，如此優秀又具代表性的陳柏惟，如果最後因為地方派系的反撲被罷免掉，那叫台灣青壯年朋友如何再相信台灣社會有階級翻轉、有公平正義這件事？罷免本該是民主政治體制下每個公民所享有的權益，但卻被中國國民黨及特定地方派系濫用，拿來操作社會對立、製造不同族群間的仇恨。
陳亭妃表示，這場罷免投票將是新政治與舊政治的選擇戰，舊政治的那方真的很強大，他們有樁腳、有資源動員、有預算可以做文宣、買大招牌。但沒關係攏免驚，縱使陳柏惟什麼都沒有，但光他有一顆真誠愛鄉土的心，就值得大家、值得最基層的鄉親好朋友陪勇敢的少年家一起走到最後，並用最實際的行動讓陳柏惟知道，在愛台灣對抗地方派系的這條路上，絕對不會孤單。