76行者總召涉嫌殺害女友 鳳梨曝與陳修將「私下關係」
「76行者美容修復團隊」總召陳修將涉嫌殺害胡姓女友引發社會關注，而前陣子因太魯閣號列車事故，與好友捐款30萬給76行者團隊的網紅「鼠薯」鳳梨，今（16）日出席代言活動時也透露與總召的關係。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-16 15:36:06｜2021-10-16 16:04:24
鳳梨表示自己與陳修將並不熟識，更沒有見過面：「其實我比較認識兒童權益促進協會理事長王薇君，當時會與76行者有接觸是因為太魯閣事件，裡頭有許多受難著都還是小孩，基本上我只要看到社會重大事件，只要我有能力去做的，就會想貢獻心力。」坦言昨天一接受到消息時也非常震驚，因為76行者團隊平時都很認真。
事實上，鳳梨只要看到不公不義的事情，都會藉由社群平台來告誡大眾，近日他發文爆料自己的朋友被保母凌虐致死，由於申訴過程不如預期，才決定透過自身影響力來呼籲政府重視虐童議題和保母育嬰兒安全。怎料卻引來一群人不滿，到當事人家前面撒冥紙、丟雞蛋洩憤，鳳梨坦言自己發文可能沒有這麼完整，事後才會再次藉由直播做補充。
鳳梨的警惕言論意外引發插曲，被問到往後還會不會替朋友發聲，他表示：「不是每個人受委屈我們都要幫忙，而是確實該被重視、被忽略的社會議題才會去伸張正義，不代表每件事都該無限上綱，一直做大家的傳聲筒。」
※【NOWnews 今日新聞
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