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去年才來台灣！32歲日本男星突然過世　家人接死訊崩潰

▲Suchmos的貝斯手HSU突然過世，家人與粉絲受打擊。（圖／Suchmos IG）
▲Suchmos的貝斯手HSU突然過世，家人與粉絲受打擊。（圖／Suchmos IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-16 15:59:26｜2021-10-16 16:05:22

日本超人氣樂團Suchmos官方網站昨（15日）公告，貝斯手HSU（小杉隼太）已過世，但未透露死亡日期與死因，享年32歲。其實HSU在2019年就發現長腫瘤，當年切除手術成功，未料過了1年多仍離開人間，讓人不勝唏噓。

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▲Suchmos是日本人氣樂團。（圖／Suchmos IG）
▲Suchmos是日本人氣樂團。（圖／Suchmos IG）
HSU在2019年6月因身體不適住院，經過檢查發現體內長腫瘤，他立即開刀切除，當時手術很成功，HSU恢復狀況也不錯，直到2020年健康急轉直下，但他仍持續創作音樂，對工作的熱愛可見一斑。

Suchmos官網昨突然公布HSU死訊，但並未透露詳細死因與過世日期，HSU的家屬與成員頓時無法接受，公司盼外界給親屬私人空間，不要打擾他們，也表示應遺屬要求，HSU的葬禮與告別式只開放家人參加。

Suchmos成立於2013年，由主唱YONCE、吉他手TAIKING、貝斯手HSU、鼓手OK、DJ KCEE和鍵盤手TAIHEI等6人所組成，2016年推出《STAY TUNE》擄獲不少歌迷，2018年更登上《NHK紅白歌唱大賽》，2020年也來過台灣辦演唱會，直到今年2月才宣布暫停活動。

▲Suchmos官網突然公布HSU死訊。（圖／Suchmos 官網）
▲Suchmos官網突然公布HSU死訊。（圖／Suchmos 官網）
▲Suchmos去年曾來台開唱。（圖／Suchmos IG）
▲Suchmos去年曾來台開唱。（圖／Suchmos IG）
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