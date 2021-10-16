去年才來台灣！32歲日本男星突然過世 家人接死訊崩潰
日本超人氣樂團Suchmos官方網站昨（15日）公告，貝斯手HSU（小杉隼太）已過世，但未透露死亡日期與死因，享年32歲。其實HSU在2019年就發現長腫瘤，當年切除手術成功，未料過了1年多仍離開人間，讓人不勝唏噓。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-16 15:59:26｜2021-10-16 16:05:22
HSU在2019年6月因身體不適住院，經過檢查發現體內長腫瘤，他立即開刀切除，當時手術很成功，HSU恢復狀況也不錯，直到2020年健康急轉直下，但他仍持續創作音樂，對工作的熱愛可見一斑。
Suchmos官網昨突然公布HSU死訊，但並未透露詳細死因與過世日期，HSU的家屬與成員頓時無法接受，公司盼外界給親屬私人空間，不要打擾他們，也表示應遺屬要求，HSU的葬禮與告別式只開放家人參加。
Suchmos成立於2013年，由主唱YONCE、吉他手TAIKING、貝斯手HSU、鼓手OK、DJ KCEE和鍵盤手TAIHEI等6人所組成，2016年推出《STAY TUNE》擄獲不少歌迷，2018年更登上《NHK紅白歌唱大賽》，2020年也來過台灣辦演唱會，直到今年2月才宣布暫停活動。