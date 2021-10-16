洗衣機有「烘衣功能」CP值高？過來人一面倒：其實很母湯
洗衣機是家中非常重要的家電之一，而隨著需求越來越多，洗衣機的內建功能也推陳出新，現在不少洗衣機也都有主打「洗脫烘」一體成型，節省不少晾衣服的時間。不過，近日就有網友討論「洗脫烘的洗衣機真的值得買嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 15:55:06
原PO在PTT貼文指出「最近想買洗脫烘洗衣機，與一般洗衣機最大的差別就是自動烘乾了吧，日常衣物、衣服、褲子、襪子都可以烘乾吧，但牛仔褲、羊毛類的不太確定，外套跟大衣大概都要曬吧，有人能分享買洗脫烘的洗衣機的情況嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「被太陽曬過比較有一股溫暖的味道，不喜歡烘衣機」、「有太陽的時候還是會拿去曬，太陽光的香味」、「還是喜歡曬衣的耶，比較有陽光的香味」、「太陽曬過的味道就是爽」。
另外，也有不少過來人指出「不是獨立烘衣機超慢，等於洗烘都要超級久，其實很母湯」、「我家就滾筒洗脫烘的 ，幾乎沒用烘衣的功能」、「丟太多件或是牛仔褲類的根本烘不乾」、「混在一起的烘不乾時長又久，要買分開的」、「除非瓦斯型的烘乾，不然用純電烘到天荒天老」、「只推洗烘分開的，瓦斯烘才會乾」、「如果洗烘合一好用，洗衣店就都放這個就好，重點就是不好用」。（編輯：張嘉哲）