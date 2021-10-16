哀悼高雄46死！昔日觀光代言人白冰冰痛訴：法治不嚴明

高雄老舊社區「城中城」暗夜大火，釀成46死悲劇。曾在韓國瑜市長時期擔任高雄觀光代言人的白冰冰，看到這則新聞，心裡非常難過，在個人社群粉絲頁上「祈願逝世者安息，傷者早日康復，盼一切傷害降到最低」，並痛訴台灣「法治不嚴明」，才會導致悲劇一再發生，獲得許多網友共鳴。白冰冰接受《NOWnews》訪問表示，疫情期間大家要活下來多不容易，人在睡夢中因火災喪生卻這麼容易，且不分政黨，倒楣的人就碰上這種事，若真的犯罪者焚燒香爐釀禍也很難判死刑，她很心疼高雄的無辜民眾遇到這種遭遇。





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本土味濃厚的綜藝前輩白冰冰，對推廣本土文化不遺餘力，2019年受邀擔任高雄觀光代言人，不但沒收代言費，更自掏腰包50萬元製作宣傳歌曲《來去高雄》，創造131萬次點擊率，儘管影片評價兩極，不過冰冰姊熱愛這塊土地心情不變，看到高雄大火新聞，忍不住發表意見。





愛女曾被綁架喪命，身為受害者家屬，白冰冰對犯罪者深惡痛絕，她表示，高雄火災事件並非偶然，主要原因是台灣法治不嚴明，才會讓犯罪者肆無忌憚，更特別指出，這幾年許多法律判決不公，「只要你能提出你是精神病患者，或是一時蒙蔽了理智，或盛怒之下導致喪失理智，總總陳腔濫調的歪理，都能影響判決！」





▲白冰冰喪女後投身公益活動，近日為小腦萎縮症病友協會拍攝公益微電影。（圖／翻攝白冰冰FB）

白冰冰心痛地說，像之前的小燈泡事件、或者屏東超商店員被挖眼睛，每次新聞事件發生後，引發民眾憤怒、討論，但風頭過後也就不了了之，要讓犯罪者入獄非常困難，期望台灣未來能恢復嚴明的法治社會，別讓無辜者的財產、生命受害，獲得許多粉絲響應，底下有網友留言應恢復死刑，「冰冰姊講出我們的心聲」、「無能的政府造成的傷痛」、「法官怕判死，卻間接害死更多人」！



