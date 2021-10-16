台鐵EMU3000今年底上路 「陳年高梁紀念酒」限量開賣
台鐵EMU3000型城際列車在7月30日抵台，並預計在今年底前上線，台鐵局特請廠商開發「臺鐵EMU3000型陳年高粱紀念酒」，以仿真外觀燒製500ml陶瓷瓶身，及木製底座呈現的鐵道枕木與金屬軌道，首批限量2000組，今（16）日起在臺鐵夢工場及臺鐵便當店銷售。
記者林莞茜／綜合報導
2021-10-16 16:16:40
台鐵共計購買50列EMU300新型城際列車，首批在7月30日上午自花蓮港抵台，其中3列估計在年底完成測試上線，明年春節疏運前再投入2列營運，明年3月、6月再分別投入2列及4列，共計11列優先投入東部幹線，將提升花東地區14%運能。
為配合台鐵新美學列車的到來，台鐵今日宣佈，特請廠商開發「臺鐵EMU3000型陳年高粱紀念酒」，以仿真外觀燒製而成的500ml陶瓷瓶身，及木製底座呈現的鐵道枕木與金屬軌道，再搭配壓克力外罩；酒基則採用金門生產純正古法工藝的皇家陳年56度高粱酒，嚴選窖藏，承載著老師傅一甲子的勾兌功力，酒質綿密滑順、清香甘甜，帶有淡淡的果香，尾韻悠長，回味無窮。
台鐵表示，臺鐵EMU3000型陳年高梁紀念酒首批限量2000組，每組售價新台幣1980元，於10月16日在台鐵夢工場及台鐵便當店銷售。
EMU3000型城際列車外觀設計主軸為「Silent flow」（靜謐的移動），由日籍設計師野末壯、日立團隊與台鐵美學設計團隊共同設計，並預計在110年底前上線營運。