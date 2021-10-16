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金素妍上班懷疑人生　拍戲當下很沉重

▲金素妍拍《Penthouse》時曾一度懷疑自己會演不好。（圖／中視）
▲金素妍拍《Penthouse》時曾一度懷疑自己會演不好。（圖／中視）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-16 16:37:01

韓劇《Penthouse上流社會》（又譯：Penthouse上流戰爭）由李智雅、金素妍、柳真、嚴基俊、尹鐘焄、申恩慶等知名演員共同演出，因故事狗血，在韓播出後創下高收視，更一連製播3季。金素妍劇中將展現高反差的詮釋，她受訪透露拍攝每一集、每一個鏡頭都十分沉重，「我懷疑自己能否演好，千書真易怒，而且哭戲也很多，所以我在拿捏情感狀態上費了很多心思。」她事後回想，覺得這些都是很好的經驗，還形容拍這部戲時「玩得很開心」，光是閱讀劇本就感到神奇刺激。

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▲金素妍對歌喉沒自信。（圖／中視）
▲金素妍對歌喉沒自信。（圖／中視）
金素妍飾演的「千書真」是知名女高音，加上不時會失控激動吼叫或高八度尖叫，是一個需過度使用喉嚨的角色，這不禁讓網友擔心她喉嚨，金素妍對此回應：「謝天謝地，我的聲帶很健康。」她還透露對唱歌沒自信，製作團隊得知後，在第一季便沒安排她唱歌的場景，但第二季就有一場她為了紀念出道20周年的特別演出，必須大展歌喉，一看到劇本讓她非常驚訝。

演出這部戲不光考驗音感，還要考驗手感，她劇中跋扈起來還會呼人巴掌，這對金素妍來說是極大挑戰，因為她不想用肥皂劇的假打方式，所以都來真的，其中慘遭她毒手的，就是飾演她老公的尹鐘焄，被打完後他吐露真實心聲：「確實有點疼。」另外，金素妍也為這部戲獻出第一次，就是對人吐口水，她透露以前不曾做過，但配合劇情，她對著嚴基俊大罵，一邊走然後要「吐」一口，以表達極度厭惡對方的行徑。《Penthouse上流社會》10月17日起，每週日晚間10點在中視頻道播出。

▲金素妍（右）劇中打巴掌來真的。（圖／中視）
▲金素妍（右）劇中打巴掌來真的。（圖／中視）
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