旗津天后宮73年首次修復　今完成整建最後一里路入火安座

旗津天后宮建廟已348年是高市歷史最古老的寺廟之一，更是旗津鄉親的信仰中心，最近一次的整建已逾73年，在前高雄市長陳菊及時任文化局長的副市長史哲爭取下，由文化部、高市府、廟方三方協力進行修復，歷時3年於去年底完成，並於今（6）日入火安座。文化局長王文翠指出，旗津天后宮的整建為歷史文化的保留及傳承寫下新的一頁。

▲旗津天后宮今天完成整建最後一哩路入火安座後接受信徒參拜。（圖／旗津天后宮提供）

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▲旗津天后宮建廟已348年是高市歷史最古老的寺廟之一，更是旗津鄉親的信仰中心。（圖／旗津天后宮提供）