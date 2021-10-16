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旗津天后宮73年首次修復　今完成整建最後一里路入火安座

▲旗津天后宮睽違73年後首次修復今天完成整建最後一哩路入火安座，為歷史文化的保留及傳承寫下新的一頁。（圖／旗津天后宮提供）。
▲旗津天后宮睽違73年後首次修復今天完成整建最後一哩路入火安座，為歷史文化的保留及傳承寫下新的一頁。（圖／旗津天后宮提供）。

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-16 17:53:38

旗津天后宮建廟已348年是高市歷史最古老的寺廟之一，更是旗津鄉親的信仰中心，最近一次的整建已逾73年，在前高雄市長陳菊及時任文化局長的副市長史哲爭取下，由文化部、高市府、廟方三方協力進行修復，歷時3年於去年底完成，並於今（6）日入火安座。文化局長王文翠指出，旗津天后宮的整建為歷史文化的保留及傳承寫下新的一頁。
▲旗津天后宮今天完成整建最後一哩路入火安座後接受信徒參拜。（圖／旗津天后宮提供）
▲旗津天后宮今天完成整建最後一哩路入火安座後接受信徒參拜。（圖／旗津天后宮提供）
天后宮自民國37年整建後，超過半世紀未整修，建築本體已有多處損壞情形，文化局於2017年辦理修復規劃設計，整體修復經費4000多萬元，由中央、地方及所有權人三方共同協力促成天后宮修復工程。

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▲旗津天后宮建廟已348年是高市歷史最古老的寺廟之一，更是旗津鄉親的信仰中心。（圖／旗津天后宮提供）
▲旗津天后宮建廟已348年是高市歷史最古老的寺廟之一，更是旗津鄉親的信仰中心。（圖／旗津天后宮提供）
旗津天后宮主任委員陳冠銘也特別感謝高雄市長陳其邁、前市長陳菊、時任文化局長的副市長史哲、文化局長王文翠、副局長林尚瑛等人，在修復期間的支持與協助，讓旗津天后宮在區域發展與歷史保存並重的原則下，得以重現歷史風華，也讓入火安座典禮圓滿順利。

陳冠銘強調，今天這場典禮是修復的最後一哩路，整個修復歷程也體現了旗津媽祖的信仰與精神；更為高雄保留了重要的文化資產，未來也將繼續努力，以爭取天后宮升格為國定古蹟。

▲文化局長王文翠表示，旗津天后宮整建後重現傳統廟宇場域的精神與風華，為歷史文化的保留及傳承寫下新的一頁。（圖／旗津天后宮提供）
▲文化局長王文翠表示，旗津天后宮整建後重現傳統廟宇場域的精神與風華，為歷史文化的保留及傳承寫下新的一頁。（圖／旗津天后宮提供）
文化局長王文翠表示，高市府團隊於2017年時，替旗津天后宮極力向中央爭取最高額的補助，感謝文化部支持，讓中央、市政府及廟方三方有機會合作。

王文翠指出，文化局在修復過程中，也積極協助文化部及廟方，邀請多位傳統工藝保存者參與，以重現傳統廟宇場域的精神與風華，為歷史文化的保留及傳承寫下新的一頁。

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