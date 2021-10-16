盡社會責任！高醫、阮綜合醫院扛下城中城大火傷患醫療費
高雄城中城大樓14日深夜發生火警，造成46死、41傷，由於罹難者與傷者多為經濟弱勢，無力分擔過多醫療費用，諸多民意代表宣布將捐出一個月所得撫慰及協助受災家屬度過難關，其中收治12名傷患的阮綜合醫院與9名傷患的高醫也先後表態，將承擔傷患健保無法給付的醫療費用，善盡社會責任。
記者林莞茜／綜合報導
2021-10-16 18:00:00
城中城大火釀成慘重傷亡，各界紛紛慷慨解囊、提供救助，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲等機關首長和市府官員，都分別以個人身份，捐出1個月所得，提供此事故的受災戶一份支持，協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用。
在考量健保無法負擔部分，將加深傷者的經濟壓力之下，收治12名患者的高雄阮綜合醫院，昨日則表態吸收一對單親母女健保以外的醫療費用，希望也幫助傷者度過難關。
另同樣收治9名傷者的高雄醫學大學附設中和紀念醫院，董事長陳建志今日也宣布，要以實際行動扛起高醫大社會責任，承擔傷患健保無法給付的醫療費用，費用將包含醫療、心理與社工的跨專業創傷治療，讓傷者能安心就醫，接受最完善的治療。