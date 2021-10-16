COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

PLG／中信特攻年輕風暴席捲而來　林冠綸：他們很有韌性

▲新竹攻城獅總教練林冠綸。（圖／林柏年攝）
▲新竹攻城獅總教練林冠綸。（圖／林柏年攝）

記者黃建霖/新竹報導

2021-10-16 20:31:35

新竹街口攻城獅今(16)日在主場舉辦大獅賽第3戰，迎戰T1聯盟的新北中信特攻，在全場2000名球迷的加油聲下，他們終場以93:89擊敗對手。賽後攻城獅總教練林冠綸點出自己球隊的不足之處，同時稱讚對手的堅韌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
剛成立的中信特攻，在球隊整體的化學效應以及陣容的調度上都還有待磨合，今天開賽被攻城獅給壓制，一度落後達20分；不過次節獅隊開始嘗試搭配其他陣容，失誤增加了不少，半場打完領先縮水到56:45。

第三節戰局風雲變色，阿巴西展現優異體能素質，不斷強攻得手、個人連拿7分，特工打出一波9:0的攻勢，追到只剩3分落後；之後林秉聖右在該節末投進壓哨三分球，幫助客隊以71:70反超。

決勝節場上比數持續拉鋸，更加成熟的攻城獅靠著李家瑞在關鍵時刻連拿6分，將比數追平。接著陳堅恩在讀秒時刻投進中距離，讓主場軍反超分數。特攻最後一擊，謝亞軒空缺後上籃「放槍」，比賽就此結束。

攻城獅方面由李家瑞表現最為突出，他這一場攻下全隊最高的26分，另外還有12個籃板，高國豪則是得到10分17籃板；新人朱雲豪則得到了14分。特攻方面，阿巴西繳出19分6籃板6抄截4阻攻的全面數據，謝亞軒則得到16分。

賽後總結比賽時，林冠綸表示攻城獅在第一節進攻設定執行很好，但球員的在比賽中的心志不夠強韌，第二節後因為一些掉分的情況，就被對方帶著走，造成之後處於落後的局面。「也要給中信很大的肯定，我們在身高和經驗還是和對方有一些差距，然而他們在分數被拉開的情況下也沒有放棄。」

不過，林冠綸也說球隊在季後進步很多，主力球員更成熟、身體狀況也更好，在最後時刻更能把握贏球機會，現在還需要修正的是球員在信心上和耐心上的問題。

攻城獅在台灣職籃中已經算是相對年輕的隊伍，但碰上平均年紀更小、許多都是硬屆畢業生的中信，今天要和對方打身體球，還是有些吃力。老將林宜輝直言，「我們比賽中回神的太慢，太想要用個人能力進球，造成不好的結果，這是我們之後需要修正的地方。」

至於對球隊新人朱雲豪本場的表現，林冠綸給予肯定，「雲豪現在還在適應我們給他的定位，他必須要把他籃球再簡單化，我們今年有很多延伸四號位，因此雲豪、宜輝和順議這些球員是我們的最大優勢，雲豪的加入會讓我們的優勢更明顯。他處理球還有不成熟的地方，這也是這次辦大獅賽的目的，讓他提早去適應。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀