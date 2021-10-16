PLG／中信特攻年輕風暴席捲而來　林冠綸：他們很有韌性

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第三節戰局風雲變色，阿巴西展現優異體能素質，不斷強攻得手、個人連拿7分，特工打出一波9:0的攻勢，追到只剩3分落後；之後林秉聖右在該節末投進壓哨三分球，幫助客隊以71:70反超。
決勝節場上比數持續拉鋸，更加成熟的攻城獅靠著李家瑞在關鍵時刻連拿6分，將比數追平。接著陳堅恩在讀秒時刻投進中距離，讓主場軍反超分數。特攻最後一擊，謝亞軒空缺後上籃「放槍」，比賽就此結束。
攻城獅方面由李家瑞表現最為突出，他這一場攻下全隊最高的26分，另外還有12個籃板，高國豪則是得到10分17籃板；新人朱雲豪則得到了14分。特攻方面，阿巴西繳出19分6籃板6抄截4阻攻的全面數據，謝亞軒則得到16分。
賽後總結比賽時，林冠綸表示攻城獅在第一節進攻設定執行很好，但球員的在比賽中的心志不夠強韌，第二節後因為一些掉分的情況，就被對方帶著走，造成之後處於落後的局面。「也要給中信很大的肯定，我們在身高和經驗還是和對方有一些差距，然而他們在分數被拉開的情況下也沒有放棄。」
不過，林冠綸也說球隊在季後進步很多，主力球員更成熟、身體狀況也更好，在最後時刻更能把握贏球機會，現在還需要修正的是球員在信心上和耐心上的問題。
攻城獅在台灣職籃中已經算是相對年輕的隊伍，但碰上平均年紀更小、許多都是硬屆畢業生的中信，今天要和對方打身體球，還是有些吃力。老將林宜輝直言，「我們比賽中回神的太慢，太想要用個人能力進球，造成不好的結果，這是我們之後需要修正的地方。」
至於對球隊新人朱雲豪本場的表現，林冠綸給予肯定，「雲豪現在還在適應我們給他的定位，他必須要把他籃球再簡單化，我們今年有很多延伸四號位，因此雲豪、宜輝和順議這些球員是我們的最大優勢，雲豪的加入會讓我們的優勢更明顯。他處理球還有不成熟的地方，這也是這次辦大獅賽的目的，讓他提早去適應。」