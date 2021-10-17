屏東聯合動漫同人展　安安縣長化身「哈利波特」強勢登場

由屏東囝仔主辦的「 A.C.G 南踊祭」動漫活動，「 2021 年屏東聯合動漫同人展」 16 日下午於屏東公園舉行，現場有全國熱愛動漫、女僕、地下偶像及 Cosplay 同好，也邀請由日本培訓之台灣偶像新女團「月宵◇クレシェンテ」演出，縣長潘孟安更化身成「哈利波特」，配上巫師魔杖，與現場青少年同樂，縣府期望透過動漫同人展，讓表演藝術在南國扎根。

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▲2021年屏東聯合動漫同人展16日下午於屏東公園舉行，現場有全國熱愛動漫、女僕、地下偶像及Cosplay同好。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.16）

潘孟安表示，往年由縣市政府等公部門舉辦的動漫活動較少，過去屏東的孩子要參與動漫活動時常都得往高雄、台南，甚至中北部，但從 103 年開始，屏東致力於培力青少年辦理相關活動。

從首創的「 illusory Fantasy 創作同人展」到去年的「南踊祭」，一場一場都是由在地青少年、社團老師及青少年中心的社工共同規劃與執行，吸引了來自全台各地的同好共同參與，潘縣長期許透過動漫同人展的舉辦，留住屏東的孩子，將在地特色融入動漫元素，打造屏東動漫祭典的新品牌。

活動總召曾秉寬表示，自己從國中開始參加屏青舉辦的動漫活動，直到去年參與學姐及屏青所舉辦的「南踴祭」，對自己更有信心投入今年的活動規劃。

▲2021年屏東聯合動漫同人展16日下午於屏東公園舉行，縣府期望透過動漫同人展，讓表演藝術在南國扎根。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.16）