屏東集團婚禮注入客家風　縣民公園浪漫登場

屏東縣政府精心規劃「六堆 300 百年好合」婚禮活動， 16 日下午於屢奪國際設計大獎的屏東縣民公園浪漫登場，今年有 30 對新人踏上紅毯，縣府特別推出別具文化傳承跟客家特色的婚禮活動，縣長潘孟安到場一同見證並獻上最深祝福，佳偶們在眾人的見證下步上紅毯約定終生，留下此生最難忘的幸福時刻。

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▲今年縣府集團結婚共有30對新人參加，在潘孟安主婚及屏東地院院長吳進寶證婚下，特別推出別具文化傳承跟客家特色的婚禮。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.16）

潘孟安表示，每年的集團婚禮都帶給新人意義非凡的隆重儀式，今年特別結合客家古禮元素、盤花體驗，讓參與的親友一同見證並賦予新人最誠摯的祝福，他說，今年能在歷史建築縣民公園舉辦，充滿歷史感也非常詩情畫意，如今 30 對新人終成眷屬，皆是天賜良緣，希望佳偶們乘載著滿滿的愛與希望，迎接嶄新的未來，相信他們將牽手一生，百年好合。

潘孟安特別獻給每對新人萬元家電好禮以及墾丁福華雙人住宿券，祝福每位佳偶情定六堆，永浴愛河，活動現場安排傳統客家八音樂曲，搭配傳統迎親隊伍打頭陣，為新人指引通往幸福的道路，除了客家婚慶古禮的元素佈置外，還設置了具有祝福意義的盤花藝術創作體驗，以及展示傳統大花轎，提供現場賓客別具意義的新體驗。

▲潘孟安特別獻給每對新人萬元家電好禮以及墾丁福華雙人住宿券，祝福每位佳偶情定六堆，永浴愛河。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.16）