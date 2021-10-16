公辦都更擬加速　專家：面臨弱勢安置等3大難題

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對於公辦都更、民辦都更或危老建築重建的困難點，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚接受中央社記者採訪時指出，關鍵點在於「整合居民意願」。
張金鶚表示，無論是公辦或民辦，都更涉及產權問題，「只要有利益重分配，就一定是困難的」，就城中城的案子看，「不是說公辦就公辦，土地不是你的，怎麼來公辦？人家的財產也不是你的財產」。
他認為，都更不是萬靈丹，40年的房子不算老，不用非得走都更或危老重建，特別是危老重建要求住戶100%同意，條件更加嚴苛，應該整建維護，就算真的要進行都更，也應訂定協商機制。
張金鶚說，協商機制應強制入法，就有一套遊戲規則，包括協商次數、協商代表、紀錄、由誰仲裁等，才具備效力。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨受訪表示，高雄城中城約有139名地主，部分地主有地有房、也有地主有地無房，產權很複雜，以前曾有6家建商要整合仍失敗。
徐佳馨認為，城中城案牽涉民間財產權問題，未來可能需要修法，才能順利推動都更；如果政府能主導城中城都更，應該會加速相關程序，但其他地區想加速公辦都更，可能會有點壓力。
據她了解，全台灣應該還有超過500棟沒落的舊大樓，包括在台北市萬華區、桃園火車站及台中火車站附近。
徐佳馨分析，公辦都更牽涉層面除了建物舊翻新，還要考慮現有社會弱勢居民如何安置，且政府不太可能跟舊大樓現有居民一一接觸，應透過管委會溝通比較有效，這又涉及能否強制舊大樓設立管委會的問題。
她也提到，目前不清楚城中城以公辦都更方式能介入到何種程度，而城中城所在鹽埕區位於愛河右岸，是盛極而衰的沒落區域，反而愛河左岸更繁華、設有新商區；即使城中城重新整理成功，周邊區域是否需要重新規劃，也應一併考量。