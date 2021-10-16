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虎豹潭落水6人失聯　漏夜設攔截點擴大搜救範圍

▲新北市雙溪區16日發生多人在虎豹潭意外落水事件，晚間仍有6人失聯，消防局、警察局已於現場周邊設置前進指揮所，全力搜救。中央社記者沈佩瑤新北市攝 110年10月16日
▲新北市雙溪區16日發生多人在虎豹潭意外落水事件，晚間仍有6人失聯，消防局、警察局已於現場周邊設置前進指揮所，全力搜救。中央社記者沈佩瑤新北市攝 110年10月16日

中央社

2021-10-16 22:12:16

（中央社記者沈佩瑤、魯鋼駿、黃旭昇、陳怡璇新北16日電）新北市雙溪區虎豹潭發生自然體驗營學生落水事件，6人失聯，警消今晚冒雨漏夜在山區搜救，並往北勢溪下游攔砂壩搜尋，坪林區也設點攔截，全力爭取黃金時間。

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這起戶外課程落水意外，帶隊的蘇姓老師晚間向警消調查人員指出，這是自然體驗課程，由社區朋友自主相約出遊上課。今天規劃的行程路線是，經過「蘇子壩」以後，往虎豹潭古道行走，欲前往太平21號。

蘇姓老師表示，途中因遇到大雨想要回頭折返，前方的孩童雖然有大人帶隊，但過程中仍有人不慎跌入溪中。

依據警消所掌握的失聯名單中，孩童就讀於台北市大直國小、新湖國小、麗山國中、新北市的永和國小。

新北市政府教育局副局長劉明超晚間告訴中央社記者，雙溪區虎豹潭水域發生溪水暴漲集體溺水事件，目前有1名永和國小女學生失聯，國小校長已趕往現場後續處理，提供必要協助。

新北市長侯友宜在全國運動會開幕式結束後，晚間立刻趕往雙溪虎豹潭現場關心搜救狀況，也請民眾與他一同祈福，希望大家都能平安獲救。

新北市消防局現場搜救人員告訴中央社記者，事故發生後，由新北市副市長謝政達、消防局副局長陳崇岳指揮搜救，並在當地壽山宮設置前進指揮所。現場間歇雨勢、湍急的溪水增添搜救困難。

消防人員表示，一路從「蘇子壩」往北勢溪下游尋找搜救，拉長搜索線約1至2公里。河流下游的坪林區也已經派出消防分隊支援，並在下游設攔截點，期待能及時救援。

依據前進指揮所初步統計，這次自然體驗營共有31人參加，事故發生後，陸續有25人脫困與獲救，目前共6人失聯。

台北市新湖國小校長林芳如表示，校內有2名學童參加此活動，學童的媽媽也在現場，但收訊很差，僅知道孩子被溪水沖走。

台北市麗山國中學務主任陳弘斌指出，學校一名15歲學生是一家人一起出去玩，媽媽與弟弟平安，爸爸與學生搜尋中。（編輯：戴光育）1101016

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