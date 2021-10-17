義大利國營航空重新出發　強調全使用國產品

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國有線電視新聞網（CNN）報導，ITA在羅馬線上直播的記者會公布新組織圖、飛機、員工和塗裝。要知道的第一件事是：一切都是義大利製。
新飛機的機身是天空藍，空服員制服出自義大利頂尖設計師之手，機內和機場休息室的裝潢由義大利高檔公司負責，甚至在機場內駕駛的汽車與迷你巴士都是義大利製。
ITA總裁阿爾塔維拉（Alfredo Altavilla）說：「我們脫胎換骨成一個新的義大利品牌，選擇只和義大利公司合作。」
ITA飛機機身的藍色，加上尾端和引擎處的紅白綠三色塗裝，不僅是義大利國旗的顏色，也是向義大利足球國家隊致敬，國腳們比賽時的制服正是藍色。
藍衫軍（Azzurri）今年表現亮眼，踢走英國奪得歐洲國家盃冠軍，讓義大利舉國瘋狂。義大利隊在東京奧運抱回40面獎牌，義大利網球選手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）更在溫布頓網球錦標賽拿下男單銀牌。
阿爾塔維拉說，這正是在義大利航空公司失敗之後，ITA想要帶來的正面能量。「今天是締造新歷史的第一天。新品牌和飛機的新塗裝都是改變的象徵，是新冒險的開始。」
行銷長裴洛希諾（Giovanni Perosino）回答有關制服的提問時說，雖然現在什麼都還沒公布，但ITA正在和「一個非常重要的義大利品牌」商談，可能替ITA設計制服。
他說：「我們想要給客戶一個義大利式體驗，而當你想到當代義大利，是豐富又複雜的。因此，我們希望和多面向的公司合作，從食物、飛機、制服，到休息室的設計。我們的願景是使用具有全球重要性的義大利品牌，這是我們的願望，也已經和一些大牌子商討。」
他說，與此同時，公司將繼續沿用義大利航空公司的制服和飛機，但預料頭幾個月就會重新塗裝。這項決定的部分原因也是為了省錢。
義大利航空曾是天主教教宗、大牌女星和政要搭機的傳統選擇，但因財務陷困境，2017年起由國家指派的管理人員負責營運，以免遭破產清算。
本世紀以來，義大利航空只有一年沒有賠錢，政府多次伸援紓困，光是過去3年就砸下超過80億歐元（台幣約2600億元）。
義大利政府曾想出售義大利航空給民間投資客，直到2020年終於不敵疫情對航空業造成的災難性衝擊，決定讓義航收攤，另起爐灶設立義大利航空運輸公司。
ITA一開始會以52架噴射機營運，有員工2800人，遠少於義大利航空的110架飛機和1萬名員工。政府預計在3年內投資13.5億歐元（台幣約438億元）。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1101016