虎豹潭6人落水！他驚問「多危險」　知情人嘆：每年都有

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而消息曝光後，就有網友透過PTT論壇發文提到，這起落水意外已經有不少新聞媒體報導，因為有國小師生到雙溪虎豹潭舉辦自然體驗營，卻遇上湍急水流落水，現場還有人受困等待救援，這就讓他擔心提問「看到新聞後，覺得非常震驚，新北虎豹潭到底有多危險，有人去過嗎，希望人都能平安獲救」。
文章底下引來不少討論，留言當中就有知情人紛紛表示「10月，基本上只推在溪邊烤肉玩，應該是溪水瞬間暴漲」、「每年都有意外，就是有人去玩」、「有一些地方水很深，雖然有一些石階可以踩，但溪水漲起來，哪有用」、「那邊就算上游啦，變天根本沒時間跑」、「平時是一個有翠綠池水的好地方，但下雨真的很可怕」。
據了解，虎豹潭位在新北雙溪區，假日時常吸引遊客前往露營、烤肉，而當地國小老師也透露，當地小朋友平時也會和三五好友相約前去遊玩，不過虎豹潭一旦遇到暴雨經常水勢湍急，加上有不少暗坑水渦，相當危險。
新北市長侯友宜稍早接受媒體聯訪時則表示，稍早已到安置地點關心獲救的大人與小孩，目前25人都平安，將在了解事實經過後，再讓其返回家中。相關調查會持續進行，而還在積極搜救失聯的6人，其中包括新北市1名學生，為永和國小女學生，校長已趕往現場進行後續處理，提供必要的協助。我們會繼續關注現場搜救的情況，請大家繼續祈福，為警消同仁加油。（編輯：楊智傑）