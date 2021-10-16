徹夜搜救！虎豹潭6人失聯 侯友宜、柯文哲趕赴現場關心
新北市虎豹潭今（16）日下午傳出多人因溪水暴漲而落水意外，目前仍有6人失聯，新北市長侯友宜約在21時趕抵現場坐鎮指揮，台北市長柯文哲也在大稻埕活動結束後，抵達救災現場了解最新搜救情形。
記者林莞茜／綜合報導
2021-10-16 23:13:49｜2021-10-16 23:31:24
據了解，今日下午16時許，新北市消防局獲報雙溪區虎豹潭有一大自然體驗營隊受困，其中有19名遊客遭暴漲的洪水沖走，新北市長侯友宜表示，目前已有25人獲救、 6人失聯，分別為2名成人與4名小孩。
警方表示，這一行人總共31人，共有16名大人、15名小孩，成員為臉書上互相邀約報名「大自然體驗營」而成團，非熟識的親友，並由一名帶隊老師領頭，於今日相約在新北市虎豹潭。
侯友宜指出，明日將會儘速查出該公司的成立以及帶隊人員是否有證照，查明究竟活動出發前，有關安全提醒，釐清責任歸屬，現階段希望先以搶救失蹤的大人與小朋友最重要，同時他也強調，現在氣候變化很大，尤其山上隨時有雨季的來臨，如果沒有事先做好防備，隨時有變化就難以跟上，他再次提醒大家，要登山要做大自然體驗要森林體驗，一定要做好氣象評估，以及安全的登山準備。
台北市長柯文哲則在晚間大稻埕煙火活動結束後，立即趕往救災現場了解意外的事發經過，並關心搜救進度。
新北市消防局表示，為把握黃金救援72小時，已在事發現場設置5個搜索點與1個攔截點，進行徹夜搶救，必要時將會擴大搜救範圍。