高市工務局：城中城7至11樓 原使用執照即設藉195戶
據媒體引述國民黨文傳會主委凌濤指出，城中城大樓近年將原本商用樓層改建出租作為住宅使用的情況，有違反法規一事，高雄市政府工務局表示，高雄市城中城大樓，為地上12層建築物，該建築物是在前市長王玉雲任期內，即已核發使用執照，當時7至11樓實際作為住宅使用即屬違反法令，復於100年免變辧法規定後，始可作為住宅使用。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-10-16 23:26:32
工務局表示，高雄市城中城大樓，為地上12層建築物，本建築物早在前市長王玉雲任期內，民國70年1月14日取得使用執照。該棟大樓1至6及12層為商業使用（目前營業場所已歇業），7至11樓用途為辦公室，但當時已分戶且有隔間及有設藉195戶居住，報紙指稱近來出現隔間，查原使用執照存在195戶，非現在改建所為。而從70至100年期間，王玉雲市長等歷任市長，包括國民黨籍前市長蘇南成、吳敦義任內，均查無該棟大樓變更使用執照紀錄。
工務局指出，現況辦公室用途作為住宅使用，依100年「高雄市建築物免變更使用執照辦法」規定，作為住宅使用並無涉建築法73條第2項規定。且依「建築物公安全檢查簽證及申報辧法」係以場所實際用途作為申報依據，所以現行住宅使用無須辦理公安申報。