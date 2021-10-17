東北風襲！北東濕涼、中南早晚涼　北北基6縣市防豪大雨

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在氣溫部分，今日北部及宜花整天偏涼，氣溫介於20至25度，尤其桃園以北及宜蘭白天只有22、23度，至於其他地方早晚也偏涼，低溫約22至24度，高溫則可以來到27至30度，白天南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。
也由於東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及大臺北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，尤其中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及各離島有出現米以上浪高的機率，海邊活動或海上作業請特別注意安全。
至於輕颱南修今日凌晨2時的中心位置在威克島北方1490公里的海面上，即台北東北東方4430公里海面上，以每小時21轉32公里速度，向北進行，預測明日凌晨2時的中心位置在台北東北東方4450公里的海面上，即將變性為溫帶氣旋。
此外，今日東北風增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；下風處南部地區污染物稍易累積；彰化、雲林及嘉義沿海地區因風速強勁，可能引發揚塵現象，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區短時間可能達紅色警示至紫色警報等級；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部及高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
本周天氣展望，氣象局分析周一18日清晨東北風影響，清晨北台灣低溫約19至21度，其他地區低溫21至23度，空曠地區氣溫會再更低一些；白天至周二19日東北風減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後清晨北台灣低溫約19至21度，山區有零星短暫雷陣雨。
周三、周四（20日、21日）基隆北海岸、東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。周五（22日）另一波東北風增強，周六（23日）東北風影響，北部及東半部地區水氣增、有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。