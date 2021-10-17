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東北風襲！北東濕涼、中南早晚涼　北北基6縣市防豪大雨

▲中央氣象局表示，今（17）受到東北風影響，呈現北東濕涼、中南早晚涼，並已針對6縣市發出豪、大雨特報。（圖／資料照，NOWnews影像中心）
▲中央氣象局表示，今（17）受到東北風影響，呈現北東濕涼、中南早晚涼，並已針對6縣市發出豪、大雨特報。（圖／資料照，NOWnews影像中心）

記者顏真真/台北報導

2021-10-17 08:38:13｜2021-10-17 08:41:59

中央氣象局表示，今（17）受到東北風影響，呈現北東濕涼、中南早晚涼，並已針對6縣市發出豪、大雨特報，基隆北海岸、宜蘭縣地區及台北市、新北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，北部及宜花整天偏涼，尤其桃園以北及宜蘭白天只有22、23度，其他地方早晚也偏涼，低溫約22至24度，天南北溫差較大，明日清晨北台灣低溫更可能下探19度。

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氣象局說今日上半天迎風面的北部及東半部仍容易下雨，尤其新竹以北及宜蘭雨勢持續且明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，中午過後迎風面的降雨將逐漸減少，北台灣出現局部大雨或豪雨的機率降低，晚上之後剩下基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率仍較高。至於中南部較不受影響，整天大多為多雲的天氣，只有午後在南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

在氣溫部分，今日北部及宜花整天偏涼，氣溫介於20至25度，尤其桃園以北及宜蘭白天只有22、23度，至於其他地方早晚也偏涼，低溫約22至24度，高溫則可以來到27至30度，白天南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。

也由於東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及大臺北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，尤其中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及各離島有出現米以上浪高的機率，海邊活動或海上作業請特別注意安全。

至於輕颱南修今日凌晨2時的中心位置在威克島北方1490公里的海面上，即台北東北東方4430公里海面上，以每小時21轉32公里速度，向北進行，預測明日凌晨2時的中心位置在台北東北東方4450公里的海面上，即將變性為溫帶氣旋。

此外，今日東北風增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；下風處南部地區污染物稍易累積；彰化、雲林及嘉義沿海地區因風速強勁，可能引發揚塵現象，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區短時間可能達紅色警示至紫色警報等級；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部及高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

本周天氣展望，氣象局分析周一18日清晨東北風影響，清晨北台灣低溫約19至21度，其他地區低溫21至23度，空曠地區氣溫會再更低一些；白天至周二19日東北風減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後清晨北台灣低溫約19至21度，山區有零星短暫雷陣雨。

周三、周四（20日、21日）基隆北海岸、東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。周五（22日）另一波東北風增強，周六（23日）東北風影響，北部及東半部地區水氣增、有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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