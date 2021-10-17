第13輪開放AZ混打mRNA疫苗？陳時中：11月可能性增高
國內新冠肺炎疫苗擴大接種中，不少人也關心是否可能開放混打？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日表示，目前國內混打還是以AZ混打mRNA疫苗為主，也就是莫德納或BNT疫苗，其他則還在討論中，但何時開放？還是要看疫苗的進貨情況，但他透露「11月混打的可能性是增高」。
記者顏真真/台北報導
2021-10-17 15:04:50｜2021-10-17 15:04:58
對於近來不少專家、學者提出疫苗混打的呼籲，甚至有醫生指稱保護力最強組合是AZ加莫德納，最差是2劑都打BNT，對於各界的意見及看法，陳時中今日認為許多名嘴、專家引述的資料不一定有可比較性，還是要請專家再研議，對於大家提出的看法，指揮中心予以尊重。
在被問到第三輪是否可能開放疫苗混打？陳時中表示，到目前國內還是開放AZ可混打mRNA的疫苗，指的就是莫德納或BNT疫苗，到目前是這樣子，其他部分專家仍持續討論中，也在做相關研議。至於如何開放？陳時中說，當然，要看進貨的情況，但「11月混打的可能性是增高」。
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