MLB／連2局敲滿貫砲！紅襪寫新紀錄 美聯冠軍戰扳平戰局
昨天在美聯冠軍賽首戰輸球之後，波士頓紅襪很快在今(17)日有所回應，靠著J.D. Martinez和Rafael Devers連兩局轟出滿貫砲，寫下前無古人的紀錄，最終以9:5扳平戰局。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-17 08:55:15｜2021-10-17 08:58:08
上一場比賽太空人在比賽末段，連續開轟，最終以些微差距帶走勝利。今天紅襪不讓對手專美於前，打線在前兩局就爆發，先是Martinez在1局上兩出局滿壘時敲出全壘打，接著Devers也在第2局敲出滿貫砲，一下子讓球隊取得8:0的領先。
而在4局上，季後賽打擊手感火燙、此前4戰狂敲13安的Enrique Hernandez，這一場又擊出了陽春砲，讓球隊將領先的分數拉開到9分，也基本上底定了勝負。
太空人雖然沒有就此放棄，在第4局靠著Kyle Tucker的二壘安打「破蛋」，隨後Y. Gurriel也敲出兩分砲，但落後的分數實在太多，這些長打只是杯水車薪。第9局Gurriel敲出本場第2發全壘打，J. Castro也跟著開轟，可惜太空人仍以4 分之差落敗。
這是大聯盟史上第一次有球隊在季後賽單場連敲2發全壘打，而特別的是紅襪還是連著兩局開轟，也讓這個紀錄更顯得特別。