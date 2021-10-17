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近期各廠牌疫苗都可能到貨　陳時中：莫德納會給第一劑打

▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗到貨情況。（圖／示意圖，NOWnews資料照）
▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗到貨情況。（圖／示意圖，NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-10-17 15:49:36

國內各廠牌疫苗到貨量增，也擴大施打對象，但還有約37萬名「死忠莫粉」沒打過第一劑，這些人是否可能打得到莫德納疫苗？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日表示，近期各廠牌都有疫苗可能到貨，其中也包括莫德納疫苗，而且他也給了肯定答案，「會提供給第一劑的人」。

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指揮中心昨日提到第12輪接種完後，約有30多萬人在11月底前也會面臨10周屆滿，若屆時疫苗順利到貨，就可陸續消化。此外，之後每個月也會陸續有民眾需打莫德納第二劑，經過精算後會再開放給第一劑接種，不會用於混打。而根據指揮中心統計至16日下午1時止，還有37萬名在等待接種莫德納第一劑。

至於目前國內到底還有多少莫德納疫苗可供施打？陳時中今日指出，現在還有22萬劑莫德納疫苗庫存，未來也有113萬劑會發放下去，近期也會有疫苗再到貨，因此，能否提供給第一劑想打莫德納的人？他說：「答案是肯定的，會有的」，會提供第一劑施打。

不過，媒體進一步追問，近期只有莫德納疫苗到貨還是也有其他廠牌疫苗會進來？陳時中說，「各種廠牌不同數量都有可能會到」。

▲17日新增本土病例及死亡個案都為零。（圖／NOWnews製圖）
▲17日新增本土病例及死亡個案都為零。（圖／NOWnews製圖）
▲10月17日本土確診加零，全台總計確診人數不變。（圖／NOWnews製圖）
▲10月17日本土確診加零，全台總計確診人數不變。（圖／NOWnews製圖）
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