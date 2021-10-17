遭踢爆曾是國民黨線民 黃國書宣布退出民進黨、不再連任
台中第六選區民進黨立委黃國書遭媒體踢爆年輕時曾是國民黨線民，更因此遭到新潮流除名，黃國書今（17）日坦承此事，宣布推出民進黨，並且不再尋求連任。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-17 09:10:27｜2021-10-17 09:26:02
黃國書表示，大學時認識了反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題。當時他年紀只有20初頭，不知何時被情治人員盯上了，後來被找約談，告知他和政治叛亂犯交往會有麻煩，針對政治犯和學運人士，當局可能會有進一步迫害行動，如果可以協助提供情資，將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。在幾次約談下，他相信了這位情治人員的說法，在其脅嚇下，同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安。
黃國書表示，這段過往發生在戒嚴時期，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。從政後努力工作，致力推動台灣本土歷史文化的重建，算是對當時犯錯的內心救贖。過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力。「驚擾大家，國書要向所有好朋友們說聲抱歉！」
黃國書宣布，即日起將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，在本屆任期屆滿後，將不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務。