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黃國書遭踢爆曾是國民黨線民！施正鋒：轉型正義重大發展

▲台中市第六選區立委黃國書（左）遭踢爆曾是國民黨線民，因而宣布退出民進黨。(圖／黃國書臉書)
▲台中市第六選區立委黃國書（左）遭踢爆曾是國民黨線民，因而宣布退出民進黨。(圖／黃國書臉書)

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-17 10:10:00｜2021-10-17 10:25:19

台中市第六選區民進黨立委黃國書遭媒體踢爆年輕時曾是國民黨線民，更因此遭到新潮流除名，黃國書今（17）日坦承此事，宣布推出民進黨，並且不再尋求連任。東華大學教授施正鋒對此表示，這是轉型正義的重大發展，也希望有更多黃國書出面。

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施正鋒臉書發文表示，所謂的線民就是所謂的抓耙仔，通常是指打小報告、或通風報信的人。出了社會，管區除了會針對列管分子固定登門進行戶口檢查，也會看對象吸收下線；要是見到家貧而有小孩出國唸書，也會好心徵詢是否願意說服寫報告。在公家機關上班，過去有人二的機制，大家都知道不要招惹到這些人，否則紀錄一輩子跟著走、永遠翻不了身。

施正鋒指出，在戒嚴時代，由於共產黨威脅血洗台灣，人民解放軍一時無法揮軍跨越台灣海峽，所謂的「匪諜」對於軍公教的滲透幾乎是無孔不入，八大情治系統應運而生，包括調查局、情報局、憲兵隊、警備總部、總政戰部、陸工會、警政署、及國安局。即使在海外，這些單位也有要佈建，免得留學生被老共反正。在戒嚴的末期，黨外人士挑戰威權統治，國民黨政府更是要透過線民掌握情資。

施正鋒舉例，吸收線民慣用的手法是威脅利誘，對象是家貧而又力爭上游者。一般而言，除了情治單位人員親自出馬打入要偵防的團體，最簡單的方式是尋覓潛在的對象拉出，可以論件計酬、也可以按月津貼，表現好的話可以進一步深化彼此的關係，包括培養念研究所、或是出國留學，拿到學位順理成章安排到大學誤人子弟、就地幫忙看管偏激頑劣的學生。如果想要從政，當然也不是問題，反正是自己人，有把柄在手上，只能進、不能出，必要之際可以曉以大義。

施正鋒表示，在白色恐怖時代，線民因為覬覦家產、女色而搆陷者時有所聞，連海外留學生也有因為爭風吃醋而把對方寫上一筆「親匪」的紀錄。前民進黨主席施明德說過，美麗島事件的辯護律師有線民出身者，聽來毛骨悚然。「任何事情都有時代背景，我們不是受害者，無法代為原諒。然而，若非劊子手，只要任何人選擇出面交代原委，社會應該會接受洗心革面的企盼，否則，一輩子的良心不安不說，不知道何時會淪為二度的幫兇。希望有更多的黃國書出面。」

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