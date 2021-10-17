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衛生福利部臺中醫院免疫風濕科主任鄭硯寧表示，檢查後發現陳女士雙手多處的掌指關節有腫脹和疼痛的情形，且伴有足底筋膜炎的病史，最後確診罹患乾癬性關節炎。所幸在皮膚科及免疫風濕科的雙向追蹤下，定期接受外用藥膏及免疫調節劑治療，陳女士的皮膚和關節症狀都有大幅度改善。
鄭硯寧主任指出，乾癬性關節炎是一種慢性發炎性關節炎，臨床表現多以手指關節及下背疼痛開始，也常發生著骨點病變，如阿基里斯肌腱炎、足底筋膜炎，或是手指腳趾發炎腫痛，而出現「香腸指（趾）」等。
乾癬病患10-30%合併關節炎 病灶越大機率越高
乾癬是一種常見的發炎性皮膚病，可以影響身體任何一處的皮膚，也可能影響指甲，造成指甲增厚、甲床分離等。臺中醫院皮膚科主任吳家華表示，典型的乾癬會有邊界清楚的紅斑上附著銀白色的脫屑，並在受傷的地方誘發出新的病灶。臨床上乾癬病患中約有10%-30％機率會合併出現乾癬性關節炎，且乾癬病灶面積越大，罹患關節炎的機率就越高。
不一定同時發生 20%關節炎發生在皮膚病變前
但關節炎與乾癬不一定會同時發生，大部分的病人平均在出現皮膚病灶10年後才會產生關節炎。鄭硯寧主任說，仍然會有約20％的患者關節炎發作在皮膚病變之前，這時更需仔細地釐清有無乾癬的家族病史、指甲有無病變、是否曾發生香腸指趾，再配合抽血和X光檢查才能正確的診斷。由於乾癬性關節炎不只會造成關節腫痛不適，持續的發炎也會使得關節遭到破壞甚至變形，進而影響日常生活功能甚至殘障。
乾癬病患注意關節症狀 穩定治療預防變形
為了早期發現罹患乾癬性關節炎的患者，吳家華主任說，除了根據病患乾癬型態來使用藥物、照光或生物製劑等療法外，針對每位乾癬患者都會詢問及檢查有無關節炎，或是利用簡單的問卷，如PEST和EARP讓患者們填寫，如果分數有達標，就會轉診免疫風溼科安排進一步檢查與治療。鄭硯寧主任也呼籲，乾癬的病患應隨時注意是否有關節的症狀，若有症狀應盡速就醫並接受治療，除了可以改善關節與皮膚的症狀外，也可以預防關節的變形。
▲鄭硯寧主任呼籲，乾癬的病患應隨時注意是否有關節的症狀，若有症狀應盡速就醫並接受治療。
資料來源：健康醫療網 乾癬病友手指變香腸 竟是關節炎可能找上門
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