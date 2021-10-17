城中城災後檢討　蘇貞昌下達4點指示：全面稽查老舊建築

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政院表示，蘇貞昌會中指示由內政部主責，衞福部等相關部會協處，行政院李孟諺秘書長負責督導，並請羅秉成政委、吳澤成政委協助處理以下事務：
第一，請內政部與各地方政府合作，全面稽查老舊複合用途建築的公安與消防，特別是針對已局部停歇業、內部因廢棄已久，致生高度安全風險之建築，儘速完成環境清理，排除公安與治安的危險因子。
第二，針對相關住宅中的弱勢民眾，請內政部丶衛福部與地方政府合作，妥善關懷與照顧，若有立即危險也必須啟動安置作為，從生活協助、住處尋覓、租金補貼等多給予幫忙。
第三，協調各地方政府即刻啟動無管委會複合用途建築的管理工作，也要立即啟動強制成立管委會的修法工作，在修法完後盡快完成各管委會成立作業，以利建立自我管理系統。
第四，除了既有的結構安全規定外，應再評估將環境惡化、使用複雜的建築，優先納入推動公辦都更，並補助地方政府必要規劃經費，儘速啟動這些建築的更新。
蘇貞昌表示，10月14日當天，許多辛苦救災的消防隊同仁，在奮力救火救人之際，勇敢地冒險犯難將民眾救出火場，他們承受著非常巨大的身心煎熬。除了對他們表示最深的感謝與敬意，也請內政部與高雄市政府，一定要協助所有救災人員完成心理創傷輔導。災害到今天第四天，仍有不少善後工作，需要中央各部會與地方政府一起承擔任務，互相合作，緊密聯繫，全力改善老舊建築的居住安全。
政院指出，今日與會人員包括行政院秘書長李孟諺、政務委員兼發言人羅秉成、政務委員吳澤成、政務委員黃致達、衛福部次長李麗芬、內政部次長花敬群、消防署長蕭煥章、營建署長吳欣修。