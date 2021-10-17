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城中城災後檢討　蘇貞昌下達4點指示：全面稽查老舊建築

▲高雄城中城火警釀46死，行政院長蘇貞昌指示加速盤點全國老舊建築、安置弱勢住戶。(圖／行政院提供)
▲高雄城中城火警釀46死，行政院長蘇貞昌指示加速盤點全國老舊建築、安置弱勢住戶。(圖／行政院提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-17 10:46:50｜2021-10-17 10:53:11

高雄鹽埕區城中城大樓火災釀成46死41傷重大災害，行政院院長蘇貞昌今（17）日上午7點召開會議，就高雄城中城火災後之建築管理、消防檢查等公共安全精進作為進行檢討。

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蘇貞昌於會中指示，內政部應與地方政府共同加速盤點全國老舊建築，若已有公共安全風險疑慮者，內政部亦應立即啟動相關防護作為，並督導地方政府加強公安檢查、環境清理與消防避難演練。而現有法律若有不及部分，應加以補強修法，並儘速提案送請立法院審議。同時內政部與地方政府也要協助居住在雜亂危險大樓的住戶搬遷，無論是租金補貼、社會住宅、包租代管，用政府資源來優先協助這些住戶，讓弱勢民眾有基本的安全與居住尊嚴。

政院表示，蘇貞昌會中指示由內政部主責，衞福部等相關部會協處，行政院李孟諺秘書長負責督導，並請羅秉成政委、吳澤成政委協助處理以下事務：

第一，請內政部與各地方政府合作，全面稽查老舊複合用途建築的公安與消防，特別是針對已局部停歇業、內部因廢棄已久，致生高度安全風險之建築，儘速完成環境清理，排除公安與治安的危險因子。

第二，針對相關住宅中的弱勢民眾，請內政部丶衛福部與地方政府合作，妥善關懷與照顧，若有立即危險也必須啟動安置作為，從生活協助、住處尋覓、租金補貼等多給予幫忙。

第三，協調各地方政府即刻啟動無管委會複合用途建築的管理工作，也要立即啟動強制成立管委會的修法工作，在修法完後盡快完成各管委會成立作業，以利建立自我管理系統。

第四，除了既有的結構安全規定外，應再評估將環境惡化、使用複雜的建築，優先納入推動公辦都更，並補助地方政府必要規劃經費，儘速啟動這些建築的更新。

蘇貞昌表示，10月14日當天，許多辛苦救災的消防隊同仁，在奮力救火救人之際，勇敢地冒險犯難將民眾救出火場，他們承受著非常巨大的身心煎熬。除了對他們表示最深的感謝與敬意，也請內政部與高雄市政府，一定要協助所有救災人員完成心理創傷輔導。災害到今天第四天，仍有不少善後工作，需要中央各部會與地方政府一起承擔任務，互相合作，緊密聯繫，全力改善老舊建築的居住安全。

政院指出，今日與會人員包括行政院秘書長李孟諺、政務委員兼發言人羅秉成、政務委員吳澤成、政務委員黃致達、衛福部次長李麗芬、內政部次長花敬群、消防署長蕭煥章、營建署長吳欣修。

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