戶外運動、室內外拍照可免戴口罩 二級警戒延長至11／1
考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日宣布，自今（2021）年10月19日至11月1日維持疫情警戒標準為第二級，但在室外從事運動，或於室內外拍攝個人／團體照時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩。至於歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）仍須關閉。
記者顏真真／台北報導
2021-10-17 14:26:18｜2021-10-17 14:38:24
至於集會活動，包含會議、展覽、婚宴、餐宴等人數上限，室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外300人，不符上列條件者，應提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。
不過，陳時中也宣布，但符合6大情況可免戴口罩，包括一、於室外從事運動時；二、於室內外拍攝個人及團體照時；三、農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。四、於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，上述場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法 保持社交距離時，仍應戴口罩。
此外，外出時有飲食需求，能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，得免戴口罩，於指揮中心或主管機關指定的場所如台鐵高鐵用餐區或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。
指揮中心強調將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。