老舊複合式大樓稽查 陳其邁令10天內移除逃生口障礙物
高雄城中城大樓惡火奪走46命、造成41人受傷慘劇，市長陳其邁今(17)日表示，針對高雄市34棟屋齡30年以上、沒管委會的集合住宅，他要求10天內將影響逃生避難的柵欄、堆積物等立即明顯的危險因素排除，並透過專案補助補足消防設備。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-17 11:43:15
高雄市鹽埕區「城中城」大樓火警造成46死、41傷，經調查為黃姓女子因點燃沈香未充分熄滅，導致火苗悶燒，涉嫌失火燒燬住宅和過失致死罪。雖然黃姓女子否認縱火，但因供詞反覆有逃亡動機，遭到收押，男友郭姓男子則以6萬元交保。
陳其邁表示，46名死者都已確認身分，包括2名中配經雇主與朋友指認，不過仍須請其中國家屬來完成最後程序。後續將在20日頭七、22日辦聯合公祭，市府會全力協助家屬塔位、生活、法律等事宜，透過專人一對一來提供最大協助；傷者部分，生命現象穩定逐步恢復當中。
陳其邁指出，他已下令30年以上、沒管委會的集合住宅34棟，在10天內要將逃生避難設施、安全門的柵欄、堆積物等立即明顯的危險因素立刻排除，今天將進行10棟、接著再一天12棟、另一天12棟完成稽查。
另外，警報器與滅火器等消防設備、逃生標示，則以專案補助逐一補上，更重要的是檢討法規去輔導大樓成立管委會。其他消防設備及避難設施的缺失，責成消防局、工務局主動輔導及協助住戶改善。
至於，據媒體引述國民黨文傳會主委凌濤指出，城中城7至11樓使用登記是「辦公室」，卻出現隔間出租為住宅，未依規定變更用途。高雄市工務局建管處則澄清表示，城中城在民國70年核發使用執照，共195戶，到了100年「高雄市建築物免變更使用執照辦法」公布，辦公室可做為住宅使用。