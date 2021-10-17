虎豹潭尋獲失蹤4人　1男童、1成年男性皆無生命跡象

新北市雙溪區虎豹潭昨天溪水暴漲，造成6人失蹤的意外。早上搜救人員已尋獲2具遺體，今（17）日上午近11時，搜救人員於六和橋下游100公尺處找到第3位失蹤民眾，是一名11歲劉姓男童，狀態OHCA，目前已送醫，於12點時再找到一成年男子。 我是廣告 請繼續往下閱讀 新北市長侯友宜清晨持續坐鎮搜救現場，他受訪時表示，豪大雨造成溪水暴漲，水流非常湍急，增加搜救難度，持續出動256名警消、15艘的救生艇、5台空拍機，希望能夠用最快的速度找到有機會搶救到生還者。侯友宜表示，民眾被沖走的地點為梳子壩，現在已被大水淹沒，上午在三水潭料角坑23號附近，以及梳子壩下游6、700公尺，分別找到鐘姓男子及蔡姓女童，但已無生命徵象，送往醫院搶救。侯友宜表示，目前救生艇在湍急的溪流中很難發揮功能，所以必須靠大批人力沿著溪流兩邊搜救，這非常的困難，因為山上的雨勢還是不停，溪流很湍急，同仁下去的時候都還要綁救生索，還要拿著深的竹竿去試圖撈取看有沒有發現失聯者，不過再怎麼辛苦，一定要持續努力尋找失蹤者，盼能夠有一線生機。新北市政府消防局特搜大隊組長周祐陞中午受訪表示，由於救生艇搜救速度較慢，且有攔沙壩及湍急水流處，讓搜救過程增加危險性，因此搜救人員取消重裝，決定改以長距離漂流，在2.6公里處六合橋下游找到男童，發現男童衣物已全被沖掉，只剩下襪子，並被樹枝卡住，搜救人員立即將身上外套包裹男童，將其後送指認程序。周祐陞指出，上午人員集中於六合橋往上區域搜尋，不過漂流過程中，在下游發現不少背包、鞋子等遺留物品，搜救隊下午決定轉往下游繼續搜救。▲虎豹潭6人失蹤，六合橋下游找到民眾遺留物。（圖／新北市政府提供）▲虎豹潭驚傳落水意外，6人被大水沖走失蹤，至17日中午，已尋獲2名大人、2名孩童，呈現OHCA狀態，仍有2人失蹤，搜救人員持續搜救中，新北市長侯友宜17日上午至搜救現場坐鎮。（圖／新北市政府提供）虎豹潭意外尋獲2遺體 持續搜救失蹤4人虎豹潭6失蹤 清晨尋獲1男子失去生命徵象新北市虎豹潭傳失蹤案 總統：全力支援救難