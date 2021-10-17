台海局勢緊張　德媒：成歐洲晶片供應最大風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
文中以德國東部工業重鎮德勒斯登（Dresden）先前停電作為例子，指出當時發生了20分鐘的停電事故，當地的英飛凌工廠就不得不人工檢驗每一塊晶圓。「只要發生一次時間稍微長一點的停電，高度敏感的晶片產業就會受到嚴重影響」。
文中假設，位於新竹的台積電工廠附近若是有炸彈爆炸，整條產業鍊就會被炸飛，甚至波及到德國的汽車業。文中指出，製造一枚晶片要花費幾個月的時間，涉及幾百道工序，只要有環節出現停頓，就可能導致生產線倒退數週甚至數月的時間。在全球對晶片需求高漲的情況下，只要有任何微小的波動，都可能會導致嚴重的供貨緊張。
報導指出，若是台灣的晶片產業停擺，只需要短短幾天，中國電子廠也得關門大吉，幾百萬工人也會面臨失業，同時中國的利益也會受到損害。而最近幾個月，相關企業的晶片庫存非常少，現階段也沒有其他國家的企業能取代台灣晶片產業的地位。
文章中強調，全球有5分之1的晶片來自台灣，無可替代的半導體供應鏈也攸關著全球經濟命脈。若是沒有晶片，飛機無法起飛，手機也無法生產。
文章中指出，統一台灣一直是中共力推的歷史項目，中國對台灣虎視眈眈，習近平恐怕會為此不惜犧牲經濟。假使有一天台海真的爆發衝突，當前晶片供應緊張就只是小巫見大巫，強調「時間非常緊迫」，呼籲歐盟必須力推晶片產業本土化，以降低因產業鏈過長而造成的脆弱性。