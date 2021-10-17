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台海局勢緊張　德媒：成歐洲晶片供應最大風險

▲德國媒體指出，台灣以及中國之間的緊張關係成為晶片供應的最大風險。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國媒體指出，台灣以及中國之間的緊張關係成為晶片供應的最大風險。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-17 11:56:52｜2021-10-17 11:59:12

德國《商報》（Handelsblatt）先前指出，全球5分之1晶片來自台灣，沒有企業能夠替代台灣晶片產業的地位，在歐洲以及全球企業依賴台灣生產晶片的情況之下，台灣以及中國之間的緊張關係成為晶片供應的最大風險。文中更假設台積電廠房附近發生爆炸，指出若台灣晶片產業停擺，中國電子廠幾天內就得關門，幾百萬人瞬間失業，顯示出台灣晶片產業重要性，籲歐盟應使晶片產業本土化以避免過度依賴。

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德國之聲》近來引述《商報》評論進行分析，指出歐洲企業與全球其他國家相同，相當依賴台灣生產的最先進工藝晶片，但這樣的一來在台海局勢日間緊張的背景之下，是相當危險的。

文中以德國東部工業重鎮德勒斯登（Dresden）先前停電作為例子，指出當時發生了20分鐘的停電事故，當地的英飛凌工廠就不得不人工檢驗每一塊晶圓。「只要發生一次時間稍微長一點的停電，高度敏感的晶片產業就會受到嚴重影響」。

文中假設，位於新竹的台積電工廠附近若是有炸彈爆炸，整條產業鍊就會被炸飛，甚至波及到德國的汽車業。文中指出，製造一枚晶片要花費幾個月的時間，涉及幾百道工序，只要有環節出現停頓，就可能導致生產線倒退數週甚至數月的時間。在全球對晶片需求高漲的情況下，只要有任何微小的波動，都可能會導致嚴重的供貨緊張。

報導指出，若是台灣的晶片產業停擺，只需要短短幾天，中國電子廠也得關門大吉，幾百萬工人也會面臨失業，同時中國的利益也會受到損害。而最近幾個月，相關企業的晶片庫存非常少，現階段也沒有其他國家的企業能取代台灣晶片產業的地位。

文章中強調，全球有5分之1的晶片來自台灣，無可替代的半導體供應鏈也攸關著全球經濟命脈。若是沒有晶片，飛機無法起飛，手機也無法生產。

文章中指出，統一台灣一直是中共力推的歷史項目，中國對台灣虎視眈眈，習近平恐怕會為此不惜犧牲經濟。假使有一天台海真的爆發衝突，當前晶片供應緊張就只是小巫見大巫，強調「時間非常緊迫」，呼籲歐盟必須力推晶片產業本土化，以降低因產業鏈過長而造成的脆弱性。

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