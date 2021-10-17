MLB／Riley開轟又敲再見安打 勇士國聯冠軍戰率先開胡
國聯冠軍賽今(17)日開打，剛剛解決掉強敵舊金山巨人的洛杉磯道奇，首戰就和亞特蘭大勇士激戰到第9局，然而卻因為跑壘失誤錯失良機，讓對手在9局下靠著Austin Riley的再見安打以3:2帶走勝利，系列賽陷入0:1的落後。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-17 12:08:02
道奇剛剛解決掉本季百勝的巨人，休息沒多久就要再戰勇士，由於王牌投手Max Scherzer在上一輪第五戰有上場關門，因此在此役球隊由Corey Knebel擔任首戰的先發，不過他首局就出現要命暴投，奉送給對手1分。
道奇打線在第2局展開攻勢，面對勇士先發Max Fried，A.J. Pollock和Chris Taylor連續安打，將比分給追平。兩隊在第4局各由Will Smith及Riley敲出1發陽春砲，將比數改寫為2:2。
之後，雙方火力都有所降溫，一路纏鬥到了9局上，道奇該局本來有得分機會，兩出局後Taylor保送上壘，下一棒的Cody Bellinger敲出安打，本有機會攻佔一二壘，但前者激進的想搶進三壘，結果反遭觸殺，浪費了大好機會。
9局下氣勢反轉到勇士這裡，Ozzie Albies敲出安打後又盜上了二壘，隨後Riley擊出安打，一棒將比賽給結束，也幫助主場軍在系列賽先下一城，取得1:0領先。