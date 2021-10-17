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個性外向少女突罹重鬱症　竟是「這原因」惹禍

個性外向少女突罹重鬱症　竟是「這原因」惹禍
個性外向少女突罹重鬱症　竟是「這原因」惹禍

健康醫療網

2021-10-17 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】16歲的莫姓女同學，原本個性外向，最近因為情緒低落無法持續穩定上學，時常請假，父母親在學校輔導室建議下，將其帶至兒童心智科門診接受評估。莫同學說，自己會有死亡的念頭突然闖進腦海中，不想要有這樣的念頭，也不想要死，但是死亡好像離自己越來越近，不知道為什麼現在的自己會變成這樣；另外，莫同學的父母親也表示，家族中有精神科病史存在。

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兒童青少年憂鬱情緒　需做生理疾病鑑別

新竹臺大分院精神醫學部兒童心智科林建亨醫師表示，兒童青少年患者的憂鬱情緒常需要做生理疾病的鑑別，若呈現非典型的病程，則需要進一步安排檢查，包括甲狀腺功能低下、腦部異常放電的癲癇、自體免疫疾病、甚至是腦部腫瘤的可能性都需要列入考量。

莫同學在醫療協助下，接受了相關的評估，初步診斷為重鬱症，併有躁鬱傾向，而由於出現對家人叫喚反應不佳及疑似肢體癱軟狀況，進一步在腦波檢查下發現有腦部異常放電的狀況，確認有癲癇的問題，並轉介小兒神經科門診合併照顧。

憂鬱狀態有這些　部分合併精神疾病前驅症狀

林建亨醫師說明，兒童青少年的憂鬱可能是對生活的煩躁或焦慮，也可能是需要醫療診斷的憂鬱狀態，憂鬱狀態患者會呈現情緒低落、對原本感興趣的事物失去動力、失眠或嗜睡、食慾變化、體力變得不好、沒有精神、動作與思考反應變慢、覺得無助無望、專注力降低、覺得有罪惡感、甚至有死亡的念頭或傷害自己的想法；而憂鬱狀態可能是不同精神疾病，包括憂鬱症、躁鬱症或思覺失調症的前驅症狀，所以需要精神科專科醫師做詳細的評估診斷。

家人理解與陪伴　助走出憂鬱情緒

兒童青少年憂鬱疾病有許多醫療層面的鑑別，需要謹慎處理，林建亨醫師提醒，由於兒童青少年的生理特殊與敏感性，也需要避免過多不必要的檢查帶來負向的影響，當然也不要忘記，最重要的是理解與陪伴，所以父母及家人的溫暖陪伴是支持孩子走出憂鬱情緒的最大動力來源。



資料來源：健康醫療網 個性外向少女突罹重鬱症　竟是「這原因」惹禍

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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