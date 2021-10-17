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鎮瀾宮會顏清標　朱立倫批陳柏惟3零加3毒立委

▲朱立倫到大甲鎮瀾宮還願，鎮瀾宮董事長顏清標全程陪同。（圖／記者顏幸如攝影，2021.10.17）
▲朱立倫到大甲鎮瀾宮還願，鎮瀾宮董事長顏清標全程陪同。（圖／記者顏幸如攝影，2021.10.17）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-17 12:26:51

繼為陳柏惟冠上「3零立委」之名，國民黨主席朱立倫再批陳是「毒品、毒豬肉、毒空氣」的「3毒立委」，他今天（17日）前往大甲鎮瀾宮還願，感謝媽祖庇佑他當選黨主席。卸任主席的江啟臣則在霧峰市場掃街，兩人雖同在中二選區但沒踫到面。

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國民黨主席朱立倫本月3日到台中烏日市場，為刪Q行動掃街時，曾引用「口袋國會」資料，諷刺陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」。今他再度為刪Ｑ參與台中沙鹿「樂群新莊」的客廳會，指陳柏惟是支持開放毒品、支持讓大家吃萊豬、支持pm2.5燃煤製造毒空氣的「3毒立委」，朱立倫說：「把3毒立委刪掉是我們的共同目標，這是一個民生議題、地方議題也是一個是非議題，跟黨派、意識形態沒任何關係。」

對於外界質疑罷免陳柏惟有利於國民黨跟共產黨，中國試圖遙控親中勢力，顛覆台灣政府，也暗指國民黨是親中勢力，朱立倫表示：「如果全台灣只剩一個問題，永遠都是所謂的『親中賣台』，那就是民進黨的大內宣，就是民進黨永遠造謠抹黑。」

▲朱立倫參與台中沙鹿「樂群新莊」的客廳會，與居民握手。（圖／記者顏幸如攝影，2021.10.17）
▲朱立倫參與台中沙鹿「樂群新莊」的客廳會，與居民握手。（圖／記者顏幸如攝影，2021.10.17）
媒體詢問他前天到高雄探視城中城大火傷者，卻被拒於門外之事，朱立倫說：「我已經打過兩劑AZ疫苗，私人的阮綜合醫院說可以進入，到市立大同醫院時，院方請示市府後，表示不管有沒打過疫苗都不得進入，但後來蔡總統跟陳市長都可以進去，那我不知道標準是什麼？打聽後得知蔡總統已經打過兩劑高端，所以可能最新標準是要打過高端才算，打過AZ不算。」

朱立倫隨後轉往大甲鎮瀾宮還願，感恩媽祖庇佑他當選黨主席，也祈求媽祖繼續保佑國民黨越來越好、更獲得台灣人的支持，針對高雄大火事件，他為傷者祈福、望亡者安息，也呼籲趕快修法、不管是對老舊建築的都更改建、公共安全管理的加強，政府要負起責任來。

▲江啟臣上午和刪Ｑ團體到霧峰掃街，與朱立倫王不見王。（圖／江啟臣服務處提供，2021.10.17）
▲江啟臣上午和刪Ｑ團體到霧峰掃街，與朱立倫王不見王。（圖／江啟臣服務處提供，2021.10.17）
接待朱立倫的鎮瀾宮董事長顏清標，被媒體問及罷免陳柏惟時說：「我早上已經到霧峰跑了六間宮廟、聽大家的意見，一切就讓人民決定了。」顏清標說：「現在更急迫的是請立委修法（指高雄大火案）、保護鄉親，救人民於水火之中，講其他的沒有意義。」
 

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