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NBA／承諾新賽季會多出手三分　嘴綠：我奧運時有加練

▲ 金州勇士大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 金州勇士大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-10-17 12:31:59

金州勇士在上賽季得分重任完全壓在了Stephen Curry身上，成為他們最終沒能打進季後賽的主要原因。有鑑於此，球隊大前鋒Draymond Green在季後進行了投籃特訓，也承諾新賽季會出手更多的三分球，把握住空檔機會。

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作為小球內線的代表人物之一，Green在過去其實是有外線能力的，甚至曾在總冠軍賽第7戰單場投進7顆三分球。但從某一個時開始，他就不願意再多出手了，多次在外線被對手放空，成為外界調侃的對象。

這一季在戰術上，教練團要求Green必須多出手，他也認為自己已經準備好了。「我經常會傳球，因為這是我喜歡做的事。我覺得自己很擅長這件事，這是我參與進攻的重要方式。但是，當出現投籃機會時，我也必須去把握住」

「我投籃感覺還不錯，為此我付出了很多努力，奧運會期間也有加練。希望能保持這種感覺，把它帶進到新賽季。感覺起來很棒，我會搞定的。」Green如此說道。

由於Klay Thompson要到聖誕節前後才會回歸，因此Green在這段期間必須為Curry分擔進攻重任，除了組織之外，自己也得得分才行。而他在季後練習的成果如何，我們應該很快會看到。

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