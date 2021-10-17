協助城中城家屬 陳其邁：含他在內相關局處首長進駐市殯
高雄城中城大樓大火，奪走46條人命，今(17)日上午市長陳其邁在陪同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌先後前往市立殯儀館向城中城大火罹難者致哀時，陳其邁表示包含他在內，相關局處首長及同仁將進駐市立殯儀館，統合相關資訊，提供家屬服務，即時解決家屬所遇困難。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-17 14:04:28
今天上午包括賴副總統賴清德、前副總統吳敦義及行政院長蘇貞昌今天上午均先後前往市立殯儀館向火災罹難者靈前致意，對此，陳其邁做出上述回應。他也再度重申，不會迴避責任，會釐清真相給市民完整的事發經過，也會根據調查報告，來追究責任。
陳其邁表示，身為高雄市的家長，他心痛如刀割，也不會迴避責任，會盡全力把善後工作做好，整個消防公安工作的部分全力協助家屬解決，制度上也會徹底檢討，在工作上是否落實，或實行上的疏忽，一定會徹底調查清楚。
他說，這幾天都在市立殯儀館服務中心，除了專人一對一專人服務，還要統合局處的資訊，當有問題或家屬反應需要解決的部分，就能立刻來處理，包括家屬的慰問，有些宗教、個人因素都會提供協助。
陳其邁也指出，目前市府正積極協助家屬處理後事相關事宜，有關DNA比對皆已完成，罹難者身份的確認，初步告一段落。接下來20日的頭七、22日的聯合公祭，高市府將全力給予協助，不論在塔位、生活及法律上，都有專人一對一提供協助，另在行政中心也設有一對一窗口，個案式協助解決。