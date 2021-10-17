陳水扁問2024大選　鄭文燦：要先過2022

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鄭文燦指出，不管擔任何種職務自己都會盡全力，他在2004年當過陳水扁的競選發言人、2008當過謝長廷競選發言人等，在總統蔡英文時代當然扮演更重要的角色。
陳水扁再追問有沒有可能「發言人變成候選人」，鄭文燦認為，要先通過2022年這一關，才有2024年的大選，他心中希望「一個團隊一個目標」
鄭文燦說，他入黨超過30年，看過許多黨內競爭，例如長扁之爭、四大天王，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌院長從競爭雙方，變成蔡蘇體制，現任正副總統也曾是黨內初選競爭對手。他的心中有一個想法，「民進黨還是保護台灣最重要的力量」，要代表台灣自我保護的決心，民進黨要團結。
鄭文燦說，民進黨的價值與國民黨不同，國民黨的候選人到現在還在吵「一個中國」，對「九二共識、一中原則」還沒有抵抗力，他認為2024年會變成兩組的軸線，也有可能加上民眾黨變成三方競爭。
鄭文燦在廣播節目後接受媒體聯訪，對於記者詢問，立法委員黃國書遭爆過去曾擔任國民黨的線民，也因此退黨的看法；鄭文燦表示，他還沒有得到很詳細的資訊，但黃國書既然在臉書宣佈，會尊重他的各種選擇。
記者又問，如何看待國民黨要求高雄市長陳其邁應該為高雄城中城大火下台負責，鄭文燦說，陳其邁在救災過程中非常用心，災後傷亡家屬和後續工作也非常用心處理好每個環節，這個時間點應該讓高雄好好救災。（編輯：陳清芳）1101017