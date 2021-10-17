亞太國家瘋搶新冠口服藥　專家憂：窮國仍處於劣勢

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根據分析公司Airfinity表示，目前至少有10個國家已經下訂或是進行採購談判，其中亞太地區就有8個國家，包括台灣、紐西蘭、澳洲和韓國，而這些國家在啟動疫苗接種計畫方面都相對緩慢。
專家指出，雖然默沙東的口服藥看起來效果很好，但他們擔心有人將其用作疫苗的替代品，專家強調，只有疫苗才能提供最佳保護效果。
Airfinity也警告，亞太地區搶購新冠口服藥的行為，很有可能會重演先前上演的疫苗爭奪戰，當時不少富裕國家被指控囤積疫苗，但是不少貧窮國家卻因為沒有足夠的資源，搶不到疫苗進行施打。
非營利性被忽視疾病藥物計劃的北美執行董事柯恩（Rachel Cohen）表示，莫納皮拉韋確實很有潛力，甚至足以改變遊戲規則。我們要確保的是不會重演新冠疫苗上市時的搶購大戰，避免歷史重蹈覆徹。
報導中提到，目前亞太地區有許多國家疫苗接種率仍低，數百萬民眾因為沒有疫苗或是身體健康因素無法接種疫苗，而這款口服藥將可能會是染疫後的最佳解方。雪梨大學藥學院副教授惠特（Nial Wheate）憂心，當口服藥問世之後，反可能導致部分抵制疫苗的民眾更加不願意接種，因為有研究表明，比起注射藥物，一般民眾更偏好口服藥物。惠特強調，這種藥物並不能夠代替疫苗。
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