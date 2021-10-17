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亞太國家瘋搶新冠口服藥　專家憂：窮國仍處於劣勢

▲美國默沙東集團開發的莫納皮拉韋正在向美國FDA申請緊急使用授權。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國默沙東集團開發的莫納皮拉韋正在向美國FDA申請緊急使用授權。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-17 14:03:33

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒將近兩年，即使各家藥廠研發的疫苗問世，但亞太地區部分國家在搶購過程中進度緩慢，結果導致不少國家缺乏疫苗。如今美國默沙東集團（Merck & Co.）的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）已經向美國監管當局提出緊急使用授權申請（EUA），就傳出有至少10個國家下訂，其中8個國家集中在亞太地區，包括台灣、澳洲、韓國等。專家指出，這次亞太各國記取教訓正積極搶購，但貧窮國家恐仍處於劣勢。

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根據《CNN》報導，默沙東集團開發的新冠口服藥「莫納皮拉韋」能夠降低50%死亡或住院機率，被視為能夠扭轉新冠肺炎疫情的最新藥物儘管目前尚未獲得美國食品和藥物管理局（FDA）的緊急使用授權，但仍有不少國家已經搶先下訂。

根據分析公司Airfinity表示，目前至少有10個國家已經下訂或是進行採購談判，其中亞太地區就有8個國家，包括台灣、紐西蘭、澳洲和韓國，而這些國家在啟動疫苗接種計畫方面都相對緩慢。

專家指出，雖然默沙東的口服藥看起來效果很好，但他們擔心有人將其用作疫苗的替代品，專家強調，只有疫苗才能提供最佳保護效果。

Airfinity也警告，亞太地區搶購新冠口服藥的行為，很有可能會重演先前上演的疫苗爭奪戰，當時不少富裕國家被指控囤積疫苗，但是不少貧窮國家卻因為沒有足夠的資源，搶不到疫苗進行施打。

非營利性被忽視疾病藥物計劃的北美執行董事柯恩（Rachel Cohen）表示，莫納皮拉韋確實很有潛力，甚至足以改變遊戲規則。我們要確保的是不會重演新冠疫苗上市時的搶購大戰，避免歷史重蹈覆徹。

報導中提到，目前亞太地區有許多國家疫苗接種率仍低，數百萬民眾因為沒有疫苗或是身體健康因素無法接種疫苗，而這款口服藥將可能會是染疫後的最佳解方。雪梨大學藥學院副教授惠特（Nial Wheate）憂心，當口服藥問世之後，反可能導致部分抵制疫苗的民眾更加不願意接種，因為有研究表明，比起注射藥物，一般民眾更偏好口服藥物。惠特強調，這種藥物並不能夠代替疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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