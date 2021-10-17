穿《魷魚》運動服搭捷運！她曬「超深事業線」 萬人求IG
南韓影集《魷魚遊戲》在全球大爆紅，討論度極高，劇中的演員全部身價翻漲，粉絲數更是成長幅度驚人，成為近期最受關注的影集之一；對此，就有一名男網友在捷運上發現一名妹子穿著《魷魚遊戲》主角穿的「綠色運動服」，照片一曝光，網友們全被她「超胸猛」的氣場給震懾，紛紛跪求IG。
編輯中心/綜合報導
2021-10-17 14:13:05
該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示「這是要去哪玩遊戲？我也想參加」，並且hashtag了「魷魚遊戲、456、求神」；而從照片中可以看到，有一名長髮女子，戴著口罩並翹著腳，在位置上滑手機。
不過仔細一看，她身上穿的正是《魷魚遊戲》影集中，參賽者們所穿的「綠色運動服」，外套胸前還有男主角的編號「456」。然而，與主角們不同的地方在於，該名女子並沒有將拉鍊拉起來，運動服內應是搭配一件低胸BraTop，使超深的事業線一覽無遺，讓人看了超害羞。
貼文一出，萬名網友全暴動，「還有缺參賽者嗎」、「哪裡有這麼胸的參賽者」、「直接宣布成為冠軍，太胸了」、「我搭捷運都遇不到」、「魷不魷魚是其次，主要是我喜歡搭捷運」。
至於該名女子到底是何方神聖，留言處還真的有網友「神」出IG與臉書粉專，這位美女叫「雯雯Qiwen」，IG帳號擁有1.5萬人追蹤，而她也在昨（16）日貼出身穿運動服的自拍，並寫下劇中經典台詞，「中間的號碼總是最先被選擇，那是動物的本能。當面臨危險時，動物就會想躲在群體中」，推測她應該也是《魷魚遊戲》的忠實粉絲。（編輯：郭佩蓉）