秋葵口感又老又刮嘴？主婦曝「挑選關鍵」：絕對鮮嫩美味
秋葵是一種內含豐富營養的植物，對於喜歡吃健康餐食的民眾來說常常是飯桌上必備的蔬菜，然而最近一位網友購入秋葵烹煮後，發現吃起來又老又刮嘴，只好上網發問，果然引起許多主婦熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-10-17 14:37:19
這名女性網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中發文表示，日前買了紅色秋葵，放入鍋內烹煮後變成綠色，原本以為會很鮮嫩，豈料吃起來的口感偏老，還不停刮嘴巴，讓她忍不住在網路上發文疑惑「怎麼這麼老啊？」。
PO文一出立刻吸引許多有經驗的主婦們紛紛留言表示：「秋葵要挑小隻的才不老」、「越小越嫩」、「有的秋葵品種長度一但超過食指的長度幾乎都偏老了」、「我奶奶以前有種，秋葵長很快，一天沒摘就過頭，所以收成時會用大拇指去扳動秋葵的尾巴，有彈性的就是嫩的，沒彈性就老了留做種！」、「微綠是嫩好吃，深綠是老了，所以硬會不好吃，咬也不好咬，跟絲瓜一樣的道理……家裡有種菜所以我知道一些」。
另外也有網友分享秋葵的烹煮方法，「煮之前，我都會用刮皮刀把秋葵的稜角削掉，最難咬的就是那，毛就用鹽巴刷掉」、「下次如秋葵太老時，可以切小圈圈炒蛋也好吃」，另外也有人建議切成小段煮成「秋葵水」，加上一點檸檬或是果汁就能變成有益健康的飲品呢！（編輯：陳珮瑜）