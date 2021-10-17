虎豹潭意外主辦單位　北市府：禁止變更、凍結財產

昨日下午在新北市虎豹潭發生落水意外，到目前為止仍有2人失蹤。對此，台北市副市長蔡炳坤今（17）日表示，北市府已啟動關懷「一個案一社工」；另外，北市府已註記禁止這家公司變更，包括變更負責人等，也會循法律程序凍結財產，並要求負起刑事責任，以及相關賠償責任。
記者張志康/綜合報導
2021-10-17 14:34:13｜2021-10-17 14:42:06
蔡炳坤表示，昨日失蹤的6人以戶籍來看均為台北市民，台北市社會局已啟動「一個案一社工」至家庭及醫院關懷。另一方面，台北市府已開始釐清業者背景，並註記禁止業者變更登記資料，市府將循法律程序凍結財產，要求業者負起刑事及賠償等責任，商業處、法務單位都在討論中。
不過，國民黨籍台北市議員耿葳指出，這次釀禍的虎豹潭體驗營，家長是透過「大方自然體驗」的臉書付費報名參加此活動，且據了解，「大方自然體驗」前身為曾經立案的「涂大芳體驗自然文化公司」，後者雖於早年獲核准設立，但目前狀態已顯示為解散。
耿葳今日上午也指出，「大方自然體驗」的主辦單位現為「天大地方自然文化公司」，該公司設立的忠孝東路四段現址從頭到尾根本都不曾有該公司進駐過，疑似為一間人頭公司。她呼籲「大方自然體驗」臉書的創辦人涂女士及活動主辦「天大地方自然文化公司」負責人張先生，關閉臉書並無法抹滅掉你們對整起意外的責任，請趕快出來說明面對，不要持續神隱，造成家屬二度傷害。