吃超商三角飯糰會嗜睡？事實查核中心打臉：錯誤訊息

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「它（甘胺酸）是一種添加劑，它也用於超市和便利商店的飯糰和三明治，但這種甘氨酸具有催眠作用，以甘氨酸為主要成分的睡眠改善補充劑正在出售，補充劑的劑量是睡前1包（3g），幾乎與一個飯糰中所含的甘氨酸量相同。如果上班族或卡車司機吃完便利商店飯糰或三明治後開車，會發生什麼事呢？有突然困倦和交通事故的風險。」FIJ表示，週刊女性所提到的「グリシンを主成分とする睡眠改善サプリ」並非是安眠藥，而是一種常見的「機能性表示食品」。
查核中心採訪專家後，綜合研究顯示，若補充3公克的甘胺酸萃取物，能改善民眾的睡眠品質，但與傳言提到的「嗜睡」、「讓人想睡」並不相同。傳言稱「3公克」的甘胺酸讓人嗜睡、「吃三角飯糰嗜睡」，尚未有足夠科學證據。且目前的鎮靜安眠藥內並沒有甘胺酸，因此，外電報導稱「3公克甘胺酸」等同於一顆安眠藥、助眠藥的劑量，並不正確。
事實查核中心做出以下結論：
一、台灣外電報導原始內容源自日本《週刊女性》2021年10月4日的報導。報導內容提到甘胺酸有催眠效果，市面有以甘氨酸為主要成分的睡眠改善補充劑，屬於保健食品，並非安眠藥、助眠藥。
二、專家表示，若以每100公克的三角飯糰（肉鬆）含271mg（毫克）的甘胺酸來計算，超商常見的三角飯糰大約淨重100-110公克，因此，一個三角飯糰並沒有高達3公克的甘胺酸。
三、專家表示，甘胺酸是人體平常所需的一種胺基酸，屬於非必要胺基酸，人類可自行合成，且也常見於各類食物中。
四、專家表示，研究顯示，若補充3公克的甘胺酸萃取物，能改善民眾的睡眠品質，但與傳言提到的「嗜睡」、「讓人想睡」並不相同。傳言稱「3公克」的甘胺酸讓人嗜睡、「吃三角飯糰嗜睡」，尚未有足夠科學證據。
五、藥師表示，目前的鎮靜安眠藥，其藥品成分多以化學合成，並沒有甘胺酸。外電報導稱「3公克甘胺酸」等同於一顆安眠藥、助眠藥的劑量，並不正確。
因此，外電報導稱「一個三角飯團含3公克甘胺酸，吃飯糰會嗜睡」為「錯誤」訊息。（編輯：李雅琳）