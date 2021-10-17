COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

吃超商三角飯糰會嗜睡？事實查核中心打臉：錯誤訊息

▲外電報導稱「一個三角飯糰含3公克甘胺酸，吃飯糰會嗜睡」為「錯誤」訊息。（示意圖／截取自unsplash）
▲外電報導稱「一個三角飯糰含3公克甘胺酸，吃飯糰會嗜睡」為「錯誤」訊息。（示意圖／截取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-17 15:17:55｜2021-10-17 15:20:27

超商飯糰是許多人外出時填飽肚子的好選擇，新口味更能引發網友討論，但竟然傳出吃了可能會嗜睡？日前有媒體發布外電報導，標題指稱「吃飯糰會嗜睡！超商『前3名危險食物』專家揭恐怖成分」、「三角飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐　吃多恐傷身」等，標題看似聳動，卻被事實查核中心直指為「錯誤訊息」，消費者切勿恐慌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據事實查核中心調查，台灣外電報導原始內容源自日本《週刊女性》2021年10月4日的報導，而日本事實查核組織（FactCheck Initiative Japan，簡稱FIJ）檢視《週刊女性》報導中提到「飯糰含3公克的甘胺酸」內容：

「它（甘胺酸）是一種添加劑，它也用於超市和便利商店的飯糰和三明治，但這種甘氨酸具有催眠作用，以甘氨酸為主要成分的睡眠改善補充劑正在出售，補充劑的劑量是睡前1包（3g），幾乎與一個飯糰中所含的甘氨酸量相同。如果上班族或卡車司機吃完便利商店飯糰或三明治後開車，會發生什麼事呢？有突然困倦和交通事故的風險。」FIJ表示，週刊女性所提到的「グリシンを主成分とする睡眠改善サプリ」並非是安眠藥，而是一種常見的「機能性表示食品」。

查核中心採訪專家後，綜合研究顯示，若補充3公克的甘胺酸萃取物，能改善民眾的睡眠品質，但與傳言提到的「嗜睡」、「讓人想睡」並不相同。傳言稱「3公克」的甘胺酸讓人嗜睡、「吃三角飯糰嗜睡」，尚未有足夠科學證據。且目前的鎮靜安眠藥內並沒有甘胺酸，因此，外電報導稱「3公克甘胺酸」等同於一顆安眠藥、助眠藥的劑量，並不正確。

事實查核中心做出以下結論：

一、台灣外電報導原始內容源自日本《週刊女性》2021年10月4日的報導。報導內容提到甘胺酸有催眠效果，市面有以甘氨酸為主要成分的睡眠改善補充劑，屬於保健食品，並非安眠藥、助眠藥。

二、專家表示，若以每100公克的三角飯糰（肉鬆）含271mg（毫克）的甘胺酸來計算，超商常見的三角飯糰大約淨重100-110公克，因此，一個三角飯糰並沒有高達3公克的甘胺酸。

三、專家表示，甘胺酸是人體平常所需的一種胺基酸，屬於非必要胺基酸，人類可自行合成，且也常見於各類食物中。

四、專家表示，研究顯示，若補充3公克的甘胺酸萃取物，能改善民眾的睡眠品質，但與傳言提到的「嗜睡」、「讓人想睡」並不相同。傳言稱「3公克」的甘胺酸讓人嗜睡、「吃三角飯糰嗜睡」，尚未有足夠科學證據。

五、藥師表示，目前的鎮靜安眠藥，其藥品成分多以化學合成，並沒有甘胺酸。外電報導稱「3公克甘胺酸」等同於一顆安眠藥、助眠藥的劑量，並不正確。

因此，外電報導稱「一個三角飯團含3公克甘胺酸，吃飯糰會嗜睡」為「錯誤」訊息。（編輯：李雅琳）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀