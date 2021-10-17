城中城大火燒出獨老關懷問題　衛福部：全台列冊4.2萬人

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立法院社會福利及衛生環境委員會18日將邀請衛福部、內政部針對「從高雄大火事件檢視我國防災醫療救護與復原重建制度、盤點我國複合式大樓之公安規劃、消防安全設備檢修及演練成效」進行專題報告，並備質詢。
根據衛福部送達立法院的書面報告指出，為建構獨居老人照顧體系，已督請各縣市政府針對列冊關懷的獨居老人每季至少進行1次名冊清查與更新，截至今年3月底，全台列冊須關懷的獨居老人共計4萬2277人。
衛福部表示，為建立獨居老人安全網，各縣市結合醫療系統（生命救援連線）、消防局或警察局（警民連線）、或民間單位辦理24小時老人緊急救援服務，至今年3月底，共有獨居老人8021人安裝緊急救援系統。
衛福部指出，現行獨居老人服務由各地方政府結合民間志願服務團體，提供關懷訪視、電話問安、陪同就醫、諮詢及轉介、餐飲服務及健康促進活動等服務。
針對日常生活需要他人提供協助的獨居老人，衛福部表示，依長期照顧評估機制，提供居家服務、日間照顧、輔具購買租借及居家無障礙環境改善等長照服務。為滿足獨居老人多元需求，衛福部也將獨居老人納入低溫及年節時期加強關懷弱勢民眾專案計畫的服務對象。（編輯：楊凱翔）1101017