COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

城中城大火燒出獨老關懷問題　衛福部：全台列冊4.2萬人

▲衛福部表示，全台列冊獨居老人有4.2萬人。（圖／翻攝自慈濟基金會臉書）
▲衛福部表示，全台列冊獨居老人有4.2萬人。（圖／翻攝自慈濟基金會臉書）

中央社

2021-10-17 15:08:31

（中央社記者王承中台北17日電）高雄「城中城」大火釀46死，多是弱勢長輩。衛福部表示，截至今年3月底，全台列冊須關懷的獨居老人共計4萬2277人，8021人安裝緊急救援系統，也將獨居老人納入低溫及年節時期加強關懷弱勢民眾專案計畫的服務對象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生大火，造成至少46人死亡，由於大樓內住戶多是較弱勢的長輩，也導致在火警發生時，他們逃生能力較差。行政院長蘇貞昌今天表示，針對相關住宅中的弱勢民眾，請各部會與地方政府合作，妥善關懷與照顧，如有立即危險必須啟動安置作為。

立法院社會福利及衛生環境委員會18日將邀請衛福部、內政部針對「從高雄大火事件檢視我國防災醫療救護與復原重建制度、盤點我國複合式大樓之公安規劃、消防安全設備檢修及演練成效」進行專題報告，並備質詢。

根據衛福部送達立法院的書面報告指出，為建構獨居老人照顧體系，已督請各縣市政府針對列冊關懷的獨居老人每季至少進行1次名冊清查與更新，截至今年3月底，全台列冊須關懷的獨居老人共計4萬2277人。

衛福部表示，為建立獨居老人安全網，各縣市結合醫療系統（生命救援連線）、消防局或警察局（警民連線）、或民間單位辦理24小時老人緊急救援服務，至今年3月底，共有獨居老人8021人安裝緊急救援系統。

衛福部指出，現行獨居老人服務由各地方政府結合民間志願服務團體，提供關懷訪視、電話問安、陪同就醫、諮詢及轉介、餐飲服務及健康促進活動等服務。

針對日常生活需要他人提供協助的獨居老人，衛福部表示，依長期照顧評估機制，提供居家服務、日間照顧、輔具購買租借及居家無障礙環境改善等長照服務。為滿足獨居老人多元需求，衛福部也將獨居老人納入低溫及年節時期加強關懷弱勢民眾專案計畫的服務對象。（編輯：楊凱翔）1101017

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀