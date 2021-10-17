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小琉球潛水客體力不支　海巡發現有人招手求救前往救援

▲8名潛水客因體力不支在海面漂流招手求救，海巡第五海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇前往救援。（圖／記者黃正忠翻攝）
▲8名潛水客因體力不支在海面漂流招手求救，海巡第五海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇前往救援。（圖／記者黃正忠翻攝）

記者黃正忠／屏東報導

2021-10-17 16:26:36

海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇昨(16)日下午225分，於小琉球花瓶岩美人洞外0.5浬處海域巡邏時，發現有8名潛水客因體力不支在海面漂流求援，直至看到海巡艇隨即招手求救，海巡人員立即將潛水客救援至海巡艇上，並於下午252分將8名潛水客平安送至南部分署第五岸巡隊杉福安檢所安置，結束一場海上驚魂記。

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▲海巡第五海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇利用繩索與救生圈，一一將在海上漂流的8名潛水客救援上巡邏艇。（圖／記者黃正忠翻攝）
▲海巡第五海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇利用繩索與救生圈，將在海上漂流的8名潛水客救援上巡邏艇。（圖／記者黃正忠翻攝）
海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊表示，有8名潛水客(44)是在昨(16)日中午12時自行於美人洞沙灘下水浮潛，後因體力透支隨海流外飄，直至看到海巡艇隨即招手求救。

海巡人員從遠處發現有人招手，立即靠近將潛客救援上巡防艇，並安全載返杉福安檢所，請安檢所人員協同處置，經檢視該8名潛水客均無受傷，對海巡單位救援表示感謝之意後自行離去。

海巡署第五海巡隊表示，小琉球周邊海域均為熱門水域遊憩活動勝地，但亦常因一時疏忽或未發現潮汐海流之變化，往往將自身陷於險境。

▲8名潛水客(4男4女) 被就上巡邏艇後，經檢視該8名潛水客均無受傷，乘坐巡邏艇，平安送至南部分署第五岸巡隊杉福安檢所安置，結束一場海上驚魂記。（圖／記者黃正忠翻攝）
▲8名潛水客(4男4女) 被就上巡邏艇後，經檢視該8名潛水客均無受傷，乘坐巡邏艇，平安送至南部分署第五岸巡隊杉福安檢所安置，結束一場海上驚魂記。（圖／記者黃正忠翻攝）
海巡署呼籲，民眾至海邊戲水或從事海上遊憩活動時，務必注意自身之安全，並留意環境之變化，若於海上遇緊急事故需救援，請撥打「118」服務專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。

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