小琉球潛水客體力不支　海巡發現有人招手求救前往救援

海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊 CP-1025 艇昨 (16) 日下午 2 時 25 分，於小琉球花瓶岩美人洞外 0.5 浬處海域巡邏時，發現有 8 名潛水客因體力不支在海面漂流求援，直至看到海巡艇隨即招手求救，海巡人員立即將潛水客救援至海巡艇上，並於下午 2 時 52 分將 8 名潛水客平安送至南部分署第五岸巡隊杉福安檢所安置，結束一場海上驚魂記。

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▲海巡第五海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇利用繩索與救生圈，將在海上漂流的8名潛水客救援上巡邏艇。（圖／記者黃正忠翻攝）

海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊表示，有 8 名潛水客 (4 男 4 女 ) 是在昨 (16) 日中午 12 時自行於美人洞沙灘下水浮潛，後因體力透支隨海流外飄，直至看到海巡艇隨即招手求救。

海巡人員從遠處發現有人招手，立即靠近將潛客救援上巡防艇，並安全載返杉福安檢所，請安檢所人員協同處置，經檢視該 8 名潛水客均無受傷，對海巡單位救援表示感謝之意後自行離去。

海巡署第五海巡隊表示，小琉球周邊海域均為熱門水域遊憩活動勝地，但亦常因一時疏忽或未發現潮汐海流之變化，往往將自身陷於險境。

▲8名潛水客(4男4女) 被就上巡邏艇後，經檢視該8名潛水客均無受傷，乘坐巡邏艇，平安送至南部分署第五岸巡隊杉福安檢所安置，結束一場海上驚魂記。（圖／記者黃正忠翻攝）