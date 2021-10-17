COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

羽球／拿到賽點對手才退賽　桃田賢斗：不解為何他這樣做

▲羽球世界球王日本桃田賢斗。（圖／美聯社／達志影像）
▲羽球世界球王日本桃田賢斗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-10-17 16:22:15

湯姆斯盃羽毛球團體賽四強戰中，中國大陸代表隊男單選手石宇奇在第2局被對手拿到15個賽末點時，突然退賽，引發討論。對此，他的對手——日本「一哥」、世界球王桃田賢斗——在受訪時也大氣做出回應，直言不理解對方這樣做的原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場比賽首局打得相當膠著，兩人打到17:17平手，石宇奇以20:19先拿到局點，不過之後他主動失誤多，反倒被桃田以22:20先下一城；次局石宇奇一開始就大幅落後，而當比分來到20:5時，他突然選擇退賽。

很顯然，石宇奇在次局開始，已經不在比賽的狀況內，看起來像是有傷情。而他賽後也承認自己身體不適，但至於為何在對方拿到賽點時才退賽，他給出了爭議的回應。

「我抱有一些僥倖心理，桃田也很累，也許他會出現失誤或什麼問題，我可能還有機會，所以一直堅持。」石宇奇先回答了自己為何堅持的原因，至於為何在20分時放棄，他說：「是我個人原因，因為從技術上來說，20分還不算輸。我覺得這是個無關緊要的問題。」

這意味著石宇奇不希望在紀錄上輸給桃田賢斗這一敗，對此球王表示不解對手為何要這麼做，但還是希望他不要受傷。「我想和他打完比賽，不過沒關係，我還是為全隊贏得了重要一分。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀