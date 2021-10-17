羽球／拿到賽點對手才退賽 桃田賢斗：不解為何他這樣做
湯姆斯盃羽毛球團體賽四強戰中，中國大陸代表隊男單選手石宇奇在第2局被對手拿到15個賽末點時，突然退賽，引發討論。對此，他的對手——日本「一哥」、世界球王桃田賢斗——在受訪時也大氣做出回應，直言不理解對方這樣做的原因。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-17 16:22:15
這場比賽首局打得相當膠著，兩人打到17:17平手，石宇奇以20:19先拿到局點，不過之後他主動失誤多，反倒被桃田以22:20先下一城；次局石宇奇一開始就大幅落後，而當比分來到20:5時，他突然選擇退賽。
很顯然，石宇奇在次局開始，已經不在比賽的狀況內，看起來像是有傷情。而他賽後也承認自己身體不適，但至於為何在對方拿到賽點時才退賽，他給出了爭議的回應。
「我抱有一些僥倖心理，桃田也很累，也許他會出現失誤或什麼問題，我可能還有機會，所以一直堅持。」石宇奇先回答了自己為何堅持的原因，至於為何在20分時放棄，他說：「是我個人原因，因為從技術上來說，20分還不算輸。我覺得這是個無關緊要的問題。」
這意味著石宇奇不希望在紀錄上輸給桃田賢斗這一敗，對此球王表示不解對手為何要這麼做，但還是希望他不要受傷。「我想和他打完比賽，不過沒關係，我還是為全隊贏得了重要一分。」