黃國書認曾是國民黨線民 英系：溯源誰是加害者還原真相
民進黨立委黃國書遭媒體爆料學生時代曾是國民黨線民，黃國書透過臉書宣布退出民進黨，並在不再尋求立委連任。英系立委今（17）日表示，必須溯源誰是加害者並還原真相，不讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-17 17:39:56｜2021-10-17 17:45:34
立委劉權豪代表英系發言，立委陳明文、蔡易餘、莊瑞雄、羅致政、江永昌、王美惠、邱泰源、吳玉琴、蘇治芬、管碧玲，共同署名。英系指出，民進黨長久以來，一直致力於推動轉型正義的工作。台灣在民主化初期，並未有轉型正義的意識，社會大眾普遍對威權統治失去歷史記憶，也對轉型正義的概念感到陌生，但是轉型正義是民主國家告別威權傷痛、建立人權觀念的基礎工程。這個工程，已不是受害者層次的問題，是面對歷史和如何建構未來歷史的問題。
英系指出，黃國書昨晚深夜在臉書上坦白，因曾任線民協助情治單位搜集情報，而宣布退出民進黨。黃國書已經決定願意坦然面對自己過往的歷史，但誰是真正的加害者？轉型正義的目的，就是讓受害者得到真相，必須溯源誰是加害者，並還原真相，才不會讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。協作者知道反省，才能構築堅強的民主防線。
英系表示，蔡英文總統曾說：「只有集體面對真相、集體修復創傷，台灣社會才能夠告別悲情，走向共同的未來」。轉型正義是他們的基本立場，溯源誰是加害者，並還原真相，我們不讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。過去發生的威權治理是一場悲劇，但必須從記憶中甦醒。因為這樣悲劇，台灣人能更珍惜民主的珍貴，也因為這場悲劇，台灣人能夠重新定義自己。在台灣深化民主、鞏固民主過程，一定要通過轉型正義這一關，希望我們能一起繼續達成這個使命。